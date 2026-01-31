نجم الكوميديا التركي حسن جان كايا في قبضة الشرطة.. ما القصة؟

وذكرت وسائل إعلام تركية أن توقيف كايا جاء في إطار سلسلة إجراءات شملت عددًا من الأسماء المعروفة، على خلفية شبهات تتعلق بحيازة أو استخدام مواد مخدّرة أو منشطة، إضافة إلى الاشتباه بتسهيل تعاطيها. وبحسب المصادر نفسها، خضع الموقوفون لإجراءات طبية وفحوص مخبرية شملت عينات من الدم والبول والشعر، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بإشراف ، التي ستقرر لاحقًا إمّا الإفراج عنهم أو إبقاءهم قيد التوقيف وفق النتائج.

ويُعد حسن جان كايا، البالغ من العمر 36 عامًا، من أبرز نجوم الكوميديا في خلال السنوات ، إذ حقق شهرة من خلال برنامجه الساخر “المتحدثون”، الذي انطلق عبر منصة يوتيوب قبل أن ينتقل إلى منصات عرض رقمية، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وجماهيرية كبيرة. واستقطب البرنامج اهتمامًا واسعًا بفضل أسلوبه الحواري الجريء وتفاعله المباشر مع الجمهور، حيث يقدّم كايا قصصًا وتجارب شخصية بأسلوب ساخر لامس شريحة واسعة من المتابعين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع أطلقتها السلطات منذ شهر أكتوبر الماضي، شملت مداهمات ليلية وصباحية لمنازل عدد من المشاهير في مجالات الفن والإعلام، وأسفرت عن فتح تحقيقات متعددة. وأظهرت بعض نتائج إيجابية في الفحوص المخبرية، ما زاد من حدة الجدل الإعلامي حول انتشار هذه الظاهرة داخل الوسط الفني.

ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن، وسط متابعة إعلامية مكثفة وتفاعل واسع على ، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات العامة خلال الساعات أو الأيام المقبلة.