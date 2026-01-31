نجم Home Alone يرثي "والدته" كاثرين أوهارا

وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على ، أشاد كولكين بأداء أوهارا، وكتب: « ، كنت أظن أن لدينا وقتًا… أردت المزيد من الوقت معك… أردت الجلوس بجانبك على الكرسي والإنصات إليك… لا يزال لدي الكثير مما كنت أريد قوله لك… أحبكِ… وسنلتقي لاحقًا».

ويُذكر أن كولكين كان في العاشرة من عمره حين حقق شهرته العالمية بتجسيده شخصية كيفن ماكاليستر، الدور الذي شكّل انطلاقته كممثل طفل.

وفي عام 2023، أعادت أوهارا إحياء ذكريات الفيلم خلال خطاب مؤثر ألقته أثناء حصول كولكين على نجمة في ممشى ، مشيدة بحسّه الفكاهي ، وقالت: «ماكولي، أنت تستحق نجمتك في ممشى هوليوود، وشكرًا لإشراكي — أنا أمك الوهمية التي تركتك وحيدًا مرتين — في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخورة بك للغاية».