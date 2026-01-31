نجم Home Alone يرثي "والدته" كاثرين أوهارا
بعد وفاتها أمس الجمعة عن عمر ناهز 71 عامًا، نعى نجم فيلم Home Alone الممثل الأميركي ماكولي كولكين الممثلة الكندية المخضرمة كاثرين أوهارا، التي شاركته بطولة العمل الشهير بدور والدته في جزأيه الأول والثاني عامي 1990 و1992.
وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، أشاد كولكين بأداء أوهارا، وكتب: «ماما، كنت أظن أن لدينا وقتًا… أردت المزيد من الوقت معك… أردت الجلوس بجانبك على الكرسي والإنصات إليك… لا يزال لدي الكثير مما كنت أريد قوله لك… أحبكِ… وسنلتقي لاحقًا».
ويُذكر أن كولكين كان في العاشرة من عمره حين حقق شهرته العالمية بتجسيده شخصية كيفن ماكاليستر، الدور الذي شكّل انطلاقته كممثل طفل.
وفي عام 2023، أعادت أوهارا إحياء ذكريات الفيلم خلال خطاب مؤثر ألقته أثناء حصول كولكين على نجمة في ممشى هوليوود، مشيدة بحسّه الفكاهي الفريد، وقالت: «ماكولي، أنت تستحق نجمتك في ممشى هوليوود، وشكرًا لإشراكي — أنا أمك الوهمية التي تركتك وحيدًا مرتين — في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخورة بك للغاية».