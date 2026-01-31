سعد لمجرد ينعى قامة الطرب المغربي عبد الهادي بلخياط بكلمات مؤثرة

نعى النجم سعد لمجرد مواطنه الفنان الكبير عبد الهادي بلخياط، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر السبت عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، ترك خلالها بصمة عميقة في الوجدان الفني المغربي.



ونشر سعد لمجرد عبر خاصية “ستوري” على حسابه في صورة للراحل، مرفقة برسالة نعي جاء فيها: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الحاج عبد الهادي بلخياط رحمه ، أحد أعمدة الفن الأصيل، الذي تعلقت به أجيال وتربت على فنه وإحساسه المرهف ورسائله الإنسانية الراقية».

وأضاف: «كان قامة فنية وأدبية تركت أثرًا عميقًا في الوجدان والذاكرة الجمعية، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي تفاصيل أيامه ، كان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري في المغربية منذ 8 يناير الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة بدأت أثناء وجوده في موريتانيا مطلع العام، حيث أصيب بنزلة برد شديدة تطورت إلى مضاعفات في الجهاز التنفسي، شملت التهابًا حادًا في الشعب الهوائية وصعوبات في التنفس، ما استدعى إدخاله إلى قسم الإنعاش لتلقي العناية اللازمة.

ويُعد عبد الهادي بلخياط أحد أبرز رموز الطرب المغربي الأصيل، وصوتًا خالدًا في الذاكرة الفنية الوطنية. وُلد عام 1940 في مدينة فاس، وبرز منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، مقدّمًا أعمالًا خالدة مثل «قطار الحياة» و«القمر الأحمر»، التي تحولت إلى أيقونات فنية عابرة للزمن.

ورغم اعتزاله قبل أكثر من عشر سنوات، ظل حضوره حيًا في قلوب جمهوره، مؤكدًا أن إرثه الفني والإنساني سيبقى مصدر للأجيال المقبلة، وأن رحيله يمثّل نهاية فصل مهم في تاريخ الأغنية المغربية، دون أن يغيب صوته عن ذاكرة المغاربة.