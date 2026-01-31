شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

وبحسب ما نقلته مجلة Billboard، بلغت إيرادات الجولة نحو 421.6 مليون أميركي، بعد بيع ما يقارب 3.3 ملايين تذكرة عبر 86 عرضًا أُقيمت في مدن مختلفة حول ، ما يجعلها الجولة اللاتينية الأعلى دخلًا في تاريخ الموسيقى.

وانطلقت الجولة في 11 فبراير/شباط 2025، وسط إقبال جماهيري واسع وحفلات مكتملة العدد في معظم محطاتها، على أن تُختتم في 4 أبريل/نيسان 2026 في أبو ظبي. وبهذا الإنجاز، تفوقت شاكيرا على عدد من أبرز نجوم الموسيقى اللاتينية الذين حققوا أرقامًا قياسية سابقة في الجولات الغنائية.

ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها محطة مفصلية في مسيرة شاكيرا، إذ جاءت بعد التحولات الفنية والشخصية، وقدمت خلالها عروضًا جمعت بين أرشيفها الغنائي القديم وأعمالها الحديثة، بأسلوب بصري واستعراضي ضخم نال إشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

وعبّرت شاكيرا عن فخرها بتحقيق هذا الرقم القياسي، معتبرة أن هذا النجاح تتويج لمسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، واجهت خلالها تحديات عديدة. وأكدت أن الدعم المستمر من جمهورها حول العالم، ووفاءه لأعمالها الموسيقية، كان العامل الأساسي في وصول جولتها إلى هذا المستوى العالمي من النجاح.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة شاكيرا كإحدى أهم نجمات الموسيقى العالمية، وليس فقط اللاتينية، مؤكدة قدرتها المستمرة على كسر الأرقام وتحقيق حضور جماهيري استثنائي عبر الأجيال.