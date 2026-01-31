الأخبار
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

فن

2026-01-31 | 07:54
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
Aljadeed
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

سجّلت النجمة العالمية شاكيرا إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها الفنية، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة لاتينية تحقيقًا للإيرادات من جولة غنائية، بفضل جولتها العالمية الأخيرة Las Mujeres Ya No Lloran.

وبحسب ما نقلته مجلة Billboard، بلغت إيرادات الجولة نحو 421.6 مليون دولار أميركي، بعد بيع ما يقارب 3.3 ملايين تذكرة عبر 86 عرضًا أُقيمت في مدن مختلفة حول العالم، ما يجعلها الجولة اللاتينية الأعلى دخلًا في تاريخ الموسيقى.

وانطلقت الجولة في 11 فبراير/شباط 2025، وسط إقبال جماهيري واسع وحفلات مكتملة العدد في معظم محطاتها، على أن تُختتم في 4 أبريل/نيسان 2026 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وبهذا الإنجاز، تفوقت شاكيرا على عدد من أبرز نجوم الموسيقى اللاتينية الذين حققوا أرقامًا قياسية سابقة في الجولات الغنائية.

ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها محطة مفصلية في مسيرة شاكيرا، إذ جاءت بعد سنوات من التحولات الفنية والشخصية، وقدمت خلالها عروضًا جمعت بين أرشيفها الغنائي القديم وأعمالها الحديثة، بأسلوب بصري واستعراضي ضخم نال إشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

وعبّرت شاكيرا عن فخرها بتحقيق هذا الرقم القياسي، معتبرة أن هذا النجاح تتويج لمسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، واجهت خلالها تحديات عديدة. وأكدت أن الدعم المستمر من جمهورها حول العالم، ووفاءه لأعمالها الموسيقية، كان العامل الأساسي في وصول جولتها إلى هذا المستوى العالمي من النجاح.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة شاكيرا كإحدى أهم نجمات الموسيقى العالمية، وليس فقط اللاتينية، مؤكدة قدرتها المستمرة على كسر الأرقام وتحقيق حضور جماهيري استثنائي عبر الأجيال.

