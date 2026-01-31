زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

وفي تعليق لها، شددت يازجي بدايةً على تعازيها لأسرة ، قائلة: “أولاً يرحم الفنانة هدى شعراوي ويتغمدها برحمته، وثانياً من الجيد والمهم أنه تم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية”.

لكنها في المقابل انتقدت ما وصفته بتحوّل بعض رجال إنفاذ القانون إلى ما يشبه “الإنفلونسرز”، من خلال تصوير عمليات التوقيف وبثها مباشرة أو نشرها على نطاق واسع.

وأضافت يازجي أن تصوير المشتبه بهم داخل سيارات الشرطة، والتحدث إلى الجمهور أثناء أداء المهام الأمنية، يُعد تصرفاً غير مهني، مؤكدة أن عرض مثل هذه المواد يجب أن يكون حصراً عبر الإعلام المختص، أو ضمن الأطر القانونية في حال كانت مخصصة للتحقيق أو المراقبة وتُعرض أمام فقط.

وتابعت أن حمل عناصر الأمن والشرطة والجيش للكاميرات وتصوير كل تفاصيل العمل الميداني، ثم مخاطبة الرأي العام بشكل مباشر، يشكل خطأً مهنياً جسيماً، وقد يُعد جناية في دول تحترم القوانين والمؤسسات، بحسب تعبيرها.

تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً على ، حيث انقسمت الآراء بين من أيد موقفها واعتبره دفاعاً عن المهنية واحترام القانون وحقوق الإنسان، وبين من رأى أن نشر هذه المقاطع يندرج ضمن الشفافية وطمأنة الرأي العام.