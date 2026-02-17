الأخبار
اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور
اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور
A-
A+

اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور

فن

2026-02-17 | 12:16
اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور

أعلن الفنان السوري حسام جنيد اعتزاله إحياء الحفلات الفنية، في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منشور مطوّل وجّهه إلى جمهوره، أكد جنيد أن قراره يأتي بعد مسيرة فنية امتدت منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن يوم إعلان القرار كان “آخر يوم له في الفن” من ناحية الحفلات، على حد تعبيره، مضيفًا: “الحمد لله… قررت اعتزال الحفلات الفنية”.

وأوضح أنه لن يبتعد بشكل كامل عن الساحة الغنائية، إذ سيستمر بطرح أغنيات جديدة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وكافة المنصات، نظرًا لالتزاماته القائمة مع شركة إنتاج وعدد من الشعراء والملحنين. وشدد على أن محبّي حسام جنيد “لا يرضون بأن ينخفض مستواه الفني”، معتبرًا أن صوته وقدراته أكبر من الواقع الفني الحالي، في إشارة إلى رغبته بالحفاظ على مستوى يليق بمسيرته وجمهوره.

كما اعتذر من متعهدي الحفلات الذين كان قد منحهم وعودًا سابقة بإحياء مناسبات فنية، متمنيًا أن يُقابل قراره بتفهم وإيجابية، ومؤكدًا أن جمهوره كان الداعم الأول له طوال السنوات الماضية. ووجّه رسالة محبة إلى متابعيه قائلًا إنهم عائلته التي كبر معها وبفضلها.

وختم حسام جنيد رسالته بتهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، في وقت لا تزال فيه ردود الفعل تتوالى عبر المنصات الرقمية، بين من عبّر عن حزنه لابتعاده عن الحفلات، ومن أبدى دعمه لقراره وتمنّى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

