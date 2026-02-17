اعتزال الفنان السوري حسام جنيد ! قرار نهائي يصدم الجمهور

وفي منشور مطوّل وجّهه إلى جمهوره، أكد جنيد أن قراره يأتي بعد مسيرة فنية امتدت منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن يوم إعلان القرار كان “آخر يوم له في الفن” من ناحية الحفلات، على حد تعبيره، مضيفًا: “الحمد لله… قررت اعتزال الحفلات الفنية”.

وأوضح أنه لن يبتعد بشكل كامل عن الساحة الغنائية، إذ سيستمر بطرح أغنيات عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وكافة المنصات، نظرًا لالتزاماته القائمة مع وعدد من الشعراء والملحنين. وشدد على أن محبّي “لا يرضون بأن ينخفض مستواه الفني”، معتبرًا أن صوته وقدراته أكبر من الواقع الفني الحالي، في إشارة إلى رغبته بالحفاظ على مستوى يليق بمسيرته وجمهوره.

كما اعتذر من متعهدي الحفلات الذين كان قد منحهم وعودًا سابقة بإحياء مناسبات فنية، متمنيًا أن يُقابل قراره بتفهم وإيجابية، ومؤكدًا أن جمهوره كان الداعم الأول له طوال السنوات الماضية. ووجّه رسالة محبة إلى متابعيه قائلًا إنهم عائلته التي كبر معها وبفضلها.

وختم حسام جنيد رسالته بتهنئة جمهوره بحلول شهر المبارك، في وقت لا تزال فيه ردود الفعل تتوالى عبر المنصات الرقمية، بين من عبّر عن حزنه لابتعاده عن الحفلات، ومن أبدى دعمه لقراره وتمنّى له التوفيق في المرحلة المقبلة.