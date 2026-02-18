الأخبار
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا

فن

2026-02-18 | 08:14
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
Aljadeed
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا

جددت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون عهود حبها مع زوجها رجل الأعمال كارتر ريوم في أجواء رومانسية استثنائية، بعدما فاجأها بطلب يدها للزواج مجددًا بعد مرور خمسة أعوام على ارتباطهما، وذلك تزامنًا مع عيد الحب وقبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.

ووفق ما نقلته مجلة “بيبول”، اختار ريوم شاطئًا ساحرًا في جزر تركس وكايكوس ليكون مسرحًا للمفاجأة، حيث أعد أجواءً رومانسية عند غروب الشمس، وزيّن المكان بالزهور البيضاء والشموع المضيئة، فيما كُتبت على الرمال عبارة “هل تتزوجينني مرة أخرى؟” بأحرف مضيئة. وزاد المشهد تأثيرًا حضور طفليهما فينيكس ولندن، اللذين وُلدا عبر أم بديلة، ليشهدا على لحظة تجديد العهد بين والديهما.

وشاركت باريس، البالغة من العمر 45 عامًا، متابعيها عبر إنستغرام صورًا توثق اللحظة، ظهر فيها ريوم جاثيًا على ركبة واحدة وهو يقدّم لها خاتمًا مرصعًا بالألماس داخل عربة وردية، فيما وقف طفلاه إلى جانبهما في لقطة عائلية مؤثرة. وأكدت أن هذه المرة كانت أكثر سحرًا من طلب الزواج الأول، خصوصًا بوجود طفليهما، مشيرة إلى أن تجديد العهود لا يقتصر على الاحتفال بمرور خمس سنوات على زواجهما، بل يحمل رسالة لأطفالهما بأن الحب ينمو ويتجدد باستمرار.

وعبّرت هيلتون عن امتنانها لزوجها، واصفة اللحظة بأنها أشبه بقصة خيالية، ومؤكدة أن كارتر لا يزال قادرًا على جعل قلبها يخفق كما في البداية. من جهته، أشار ريوم إلى أن إعادة طلب الزواج كانت تكريمًا للمرأة التي أصبحت عليها باريس، خاصة في دورها كأم، معتبرًا أن السنوات الخمس الماضية كانت الأجمل في حياته.

يُذكر أن الثنائي أعلنا خطوبتهما عام 2021 خلال احتفال بعيد ميلادها الأربعين، قبل أن يتزوجا في نوفمبر من العام نفسه في حفل فاخر في لوس أنجلوس. وفي عام 2023، استقبلا طفليهما فينيكس ولندن عبر أم بديلة، ليكتمل بذلك فصل جديد من قصة حبهما التي لا تزال تتجدد.

