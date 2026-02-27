خضوع مي عز الدين لجراحة عاجلة ودخولها العناية المركزة وزوجها يطلب الدعاء

حيث أكد عبر حسابه الرسمي في إنستغرام
أن مي كانت تعاني من التعب منذ ما قبل شهر رمضان
بأسبوعين, ودخلت المستشفى منذ أسبوع كامل لتستقر حالياً في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.
وطالب تيمور
محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل لتجاوز هذه الأزمة الصعبة, ويأتي هذا الخبر الصادم بعد فترة وجيزة من آخر ظهور رومانسي للثنائي احتفالاً بعيد ميلاده حيث وصفت مي زوجها بأنه سندها وعوضها الجميل ويذكر أن الفنانة كانت قد اكتفت بعقد قرانها دون إقامة حفل زفاف بسبب حزنها على وفاة والدتها مما جعل هذا الخبر يلقى تفاعلاً واسعاً من زملائها والجمهور الذين تمنوا لها السلامة والعودة القريبة لمنزلها.