خضوع مي عز الدين لجراحة عاجلة ودخولها العناية المركزة وزوجها يطلب الدعاء

فجع زوج الفنانة مي جمهورها بإعلانه عن تدهور حالتها الصحية المفاجئ وخضوعها لعملية جراحية عاجلة .

حيث أكد عبر حسابه الرسمي في أن مي كانت تعاني من التعب منذ ما قبل شهر بأسبوعين, ودخلت المستشفى منذ أسبوع كامل لتستقر حالياً في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وطالب محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل لتجاوز هذه الأزمة الصعبة, ويأتي هذا الخبر الصادم بعد فترة وجيزة من آخر ظهور رومانسي للثنائي احتفالاً بعيد ميلاده حيث وصفت مي زوجها بأنه سندها وعوضها الجميل ويذكر أن الفنانة كانت قد اكتفت بعقد قرانها دون إقامة حفل زفاف بسبب حزنها على وفاة والدتها مما جعل هذا الخبر يلقى تفاعلاً واسعاً من زملائها والجمهور الذين تمنوا لها السلامة والعودة القريبة لمنزلها.