محمد ثروت في المستشفى ونجله يطلب الدعاء له

ونشر أحمد
ثروت صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أرفقها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن قلقه الكبير على حالته الصحية، قائلاً: “دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت
، فهو الآن داخل غرفة العمليات
لإجراء عملية جراحية، نسأل الله
أن تمر على خير بإذن الله”.
كما وجّه دعاءً مؤثرًا لوالده، كتب فيه: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب
العالمين”، مضيفًا: “نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة”.
ولم يكشف أحمد ثروت حتى الآن عن طبيعة الأزمة الصحية التي يمر بها والده أو تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الفنان الكبير.