محمد ثروت في المستشفى ونجله يطلب الدعاء له

أثار الفنان ثروت من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعدما أعلن نجله ثروت عن تعرض والده لأزمة صحية مفاجئة استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة، طالبًا من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الوعكة الصحية .



ونشر ثروت صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أرفقها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن قلقه الكبير على حالته الصحية، قائلاً: “دعواتكم لوالدي المهندس الفنان ، فهو الآن داخل لإجراء عملية جراحية، نسأل أن تمر على خير بإذن الله”.



كما وجّه دعاءً مؤثرًا لوالده، كتب فيه: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا العالمين”، مضيفًا: “نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة”.



ولم يكشف أحمد ثروت حتى الآن عن طبيعة الأزمة الصحية التي يمر بها والده أو تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الفنان الكبير.