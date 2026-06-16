ماذا كشف فحص هاتف ميليسا دونجل في قضية "المواد الممنوعة"

وبحسب تقارير إعلامية تركية، انتهت الجهات المختصة من فحص محتويات رقمية منسوبة إلى دونجل، شملت بيانات هواتف محمولة ورسائل وصوراً جرى جمعها في إطار التحقيقات المستمرة.

وأفادت التقارير بأن فرق التحقيق قامت بتحليل سجلات الاتصالات والرسائل النصية ومحادثات تطبيقات المراسلة، حيث تضمن الملف مراسلات يُزعم أنها تحتوي على إشارات مرتبطة بطلب أو البحث عن مواد محظورة، إلى جانب نقاشات أخرى تخضع حالياً للتدقيق والتقييم القضائي.

كما شمل الفحص مواد مرئية وصوراً تم توثيقها ضمن ملف التحقيق، إذ تعمل الجهات المختصة على التحقق من صحتها وسياقها قبل اعتمادها كأدلة رسمية.

وأكدت المصادر أن التقرير الفني الذي أعدته وحدات الدرك في إسطنبول أُحيل إلى بعد مراجعة مفصلة للمحتوى الرقمي، مشيرة إلى أن النتائج ما زالت قيد التقييم ولم يصدر أي قرار قضائي نهائي بشأنها حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عمليات نُفذت في إسطنبول وعدد من المحافظات ، وأسفرت عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا مرتبطة بتداول مواد محظورة عبر الإنترنت ومنصات التواصل، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية.