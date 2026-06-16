روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي

وأوضحت روان أنها نشأت في عائلة كويتية محافظة، مشيرة إلى أن شهرتها جاءت بالصدفة بعد انتشار صورها وكتاباتها على ، قبل أن تتحول إلى واحدة من أشهر المؤثرات في .

كما تحدثت عن معاناتها من التنمر خلال سنوات المراهقة، كاشفة أن وزنها وصل إلى 130 كيلوغراماً عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، الأمر الذي ترك أثراً نفسياً كبيراً عليها ودفعها إلى الابتعاد عن الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وفي حديثها عن حياتها العاطفية، وصفت طليقها رجل الأعمال الليبي المقريف بالشخص "النرجسي"، مؤكدة أنها تزوجته رغم رفض عائلتها، قبل أن تكتشف لاحقاً أن العلاقة كانت مليئة بالمشكلات والخيانات. وقالت إنها عانت من التعلق المرضي وفقدان الثقة بالنفس خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها طلبت الطلاق بعد أسابيع من ولادة ابنتها لونا.

وكشفت روان أيضاً أن وفاة والدتها شكّلت نقطة تحول قاسية في حياتها، إذ دخلت بعدها في نفسية صعبة دفعتها إلى اللجوء للعلاج النفسي. كما تحدثت بصراحة عن معاناتها مع إدمان الكحول خلال تلك المرحلة، في محاولة للهروب من الضغوط والأزمات التي كانت تعيشها.

وأضافت أنها تعرضت لاحقاً للتهديد واختراق حساباتها الشخصية، ودخلت في أزمات قانونية زادت من معاناتها النفسية، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة شعرت فيها بأن الاستمرار في الحياة بات أمراً بالغ الصعوبة.

واعتبرت روان أن تجربة السجن وما رافقها من ظروف قاسية كانت نقطة تحول في حياتها، إذ دفعتها إلى إعادة النظر في خياراتها ومواجهة مشكلاتها النفسية، مؤكدة أنها خرجت من تلك المرحلة أكثر وعياً وقوة وقدرة على التعامل مع الأزمات.