ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي

وظهر "برنس الغناء " عاري أثناء استمتاعه بأجواء الصيف برفقة عدد من أصدقائه، بينهم الفنان وليد الشامي، وصباح العطار، وفؤاد مفلح، ومحمد عيد، في أجواء عفوية حظيت بانتشار كبير عبر منصات التواصل.وتداول الجمهور الصور على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بإطلالة ماجد المهندس ولياقته البدنية وحضوره، فيما لفت الوشم الذي ظهر على جسده الأنظار وتحوّل إلى حديث المتابعين، متصدراً الترند في عدد من .ويحرص ماجد المهندس خلال الفترة على مشاركة جمهوره بلحظات من حياته اليومية ورحلاته الخاصة، إلى جانب نشاطه الفني المستمر وحفلاته التي تحظى بإقبال جماهيري كبير في مختلف الدول .