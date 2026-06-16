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ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي
ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي
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ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي

فن

2026-06-16 | 08:55
ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي
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Aljadeed
ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي

تصدّر اسم الفنان العراقي ماجد المهندس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو ظهر فيها داخل أحد المسابح في دبي، بإطلالة صيفية لافتة كشفت عن وشم على جسده، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

وظهر "برنس الغناء العربي" عاري الصدر أثناء استمتاعه بأجواء الصيف برفقة عدد من أصدقائه، بينهم الفنان وليد الشامي، وصباح العطار، وفؤاد مفلح، ومحمد عيد، في أجواء عفوية حظيت بانتشار كبير عبر منصات التواصل.
وتداول الجمهور الصور على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بإطلالة ماجد المهندس ولياقته البدنية وحضوره، فيما لفت الوشم الذي ظهر على جسده الأنظار وتحوّل إلى حديث المتابعين، متصدراً الترند في عدد من الدول العربية.
ويحرص ماجد المهندس خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهوره بلحظات من حياته اليومية ورحلاته الخاصة، إلى جانب نشاطه الفني المستمر وحفلاته التي تحظى بإقبال جماهيري كبير في مختلف الدول العربية.

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