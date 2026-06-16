بعد وفاة إيجي أرتيم عن 35 عاماً.. والدتها تكشف تفاصيل صادمة عن ساعاتها الأخيرة

وفي أحدث التطورات، تداولت وسائل إعلام وصفحات تركية تصريحات منسوبة إلى والدة الراحلة، كشفت فيها تفاصيل الساعات التي سبقت الوفاة. ووفق الرواية المتداولة، كانت إيجي قد أمضت جزءاً من يومها في الاحتفال بعيد ميلادها برفقة عائلتها، قبل أن تعود إلى المنزل في المساء.

وأضافت والدتها أن ابنتها تناولت دواءً مضاداً للاكتئاب قبل أن تخلد إلى النوم، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى علاجاً نفسياً خلال تلك الفترة. كما تحدثت عن تفاصيل أخرى مرتبطة بحالتها الصحية، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على .

وتزامن ذلك مع انتشار آخر مشاهد موثقة للراحلة، حيث كشفت لقطات من كاميرات المراقبة في المبنى الذي كانت تقيم فيه، لحظة دخولها إلى العقار برفقة والدتها قبل ساعات من وفاتها. وأظهرت المشاهد إيجي وهي تدخل بشكل طبيعي إلى المبنى، في لقطات تحولت إلى حديث المتابعين بعد انتشارها على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، كانت محامية الراحلة قد أكدت أن إيجي أرتيم توفيت داخل منزلها أثناء وجودها برفقة والدتها، موضحة أن المعطيات الأولية تشير إلى تعرضها لنوبة قلبية، فيما لا يزال السبب النهائي للوفاة بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي والتحقيقات الجارية.

كما شيّعت عائلة الفنانة الراحلة جثمانها وسط أجواء مؤثرة من الحزن والانهيار، حيث وثّقت مقاطع فيديو لحظات نقل الجثمان من منزلها إلى مثواه الأخير، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، نُقل جثمان إيجي أرتيم إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم وتحديد السبب الدقيق للوفاة، قبل أن يُسلّم إلى عائلتها لاستكمال مراسم الدفن، فيما تبقى نتائج التحقيق العامل الحاسم في كشف حقيقة ما جرى خلال ساعاتها الأخيرة.