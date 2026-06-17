بعد 10 سنوات من الحب والزواج.. جيلي رول يفاجئ جمهوره بطلب الطلاق من باني إكس أو

وبحسب الوثائق، تقدم رول، واسمه الحقيقي جيسون ديفورد، بطلب إنهاء زواجه من باني إكس أو في 18 مايو الماضي، بعد علاقة استمرت نحو عقد من الزمن وشكلت واحدة من أبرز العلاقات المتابعة في عالم المشاهير.

وجاء الخبر مفاجئاً للجمهور، خصوصاً أن كان قد ظهر قبل أشهر فقط في حفل Grammy Awards 2026، حيث تبادلا القبلات على السجادة الحمراء واحتفلا معاً بفوز جيلي رول بجائزة أفضل ألبوم كانتري معاصر.

وتعود قصة حبهما إلى عام 2015، قبل أن يطلب جيلي رول الزواج من باني على المسرح في لاس فيغاس عام 2016، ليتزوجا في الليلة نفسها بعيداً عن الأضواء، ثم جددا عهود زواجهما عام 2023.

ورغم الصورة المثالية التي قدماها للجمهور، سبق أن اعترف جيلي رول بخيانة زوجته خلال السنوات الأولى من زواجهما، فيما كشفت باني في مذكراتها الصادرة عام 2026 أن تلك العلاقة استمرت نحو 10 أشهر خلال عام 2018.

وكان الثنائي قد تحدث خلال الأشهر عن خططهما للإنجاب عبر التلقيح الصناعي والاستعانة بأم بديلة، معبرين عن رغبتهما في توسيع العائلة، قبل أن يفاجئا الجمهور بخبر الانفصال الذي أثار موجة من التفاعل والتساؤلات حول أسباب نهاية علاقتهما.