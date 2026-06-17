أشرف زكي يكشف تفاصيل نقل جثمان محمد مرزبان إلى القاهرة وموعد الجنازة

طلت الفنانة السورية شكران مرتجى في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، كاشفة للمرة الأولى عن تفاصيل شخصية ومهنية حساسة، في واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة وصراحة.

