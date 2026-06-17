أشرف زكي يكشف تفاصيل نقل جثمان محمد مرزبان إلى القاهرة وموعد الجنازة

وأوضح زكي أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الرسمية واستخراج تصريح الدفن، تمهيداً لتسليم الجثمان إلى أسرته ونقله من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة.
وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن موعد ومكان تشييع الجنازة لم يُحددا بعد، بانتظار الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بمراسم الدفن والعزاء، مؤكداً أن الإعلان عن التفاصيل سيتم خلال الساعات المقبلة.
كما نعى أشرف زكي الفنان الراحل، داعياً له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان، في وقت خيّم فيه الحزن على الوسط الفني المصري بعد رحيل مرزبان الذي ترك بصمة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال مسيرته الفنية.
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