الليدي مادونا تكشف أسراراً صادمة: خسرت ثروتها وتعرّضت لمؤامرة

وتتحدث الليدي مادونا بصراحة عن أقسى خسارة عاشتها، مؤكدة أن وفاة والدتها كانت الجرح الأكبر في حياتها، كما تستعيد تفاصيل المرحلة التي خسرت خلالها جزءاً كبيراً من ثروتها والتحديات التي واجهتها آنذاك.
كما تتطرق إلى حياتها العاطفية، كاشفة كواليس خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، ومتحدثة عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، معترفة بأنها "أنانية بالحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.
ولم تخلُ الحلقة من التصريحات الجريئة، إذ أبدت آراءها بعدد من نجوم الفن، بينهم راغب علامة ووليد توفيق ومايز البياع، كما تحدثت عن مجموعة من النجمات، مشيدة بكل من مايا دياب ونانسي عجرم.
وتكشف الليدي مادونا أيضاً عن حادثة خطيرة تؤكد أنها كانت ضحية مؤامرة خلالها، إلى جانب حديثها عن مخاوفها على مستقبل لبنان ورؤيتها للواقع الذي يعيشه البلد، في حلقة مليئة بالاعترافات والمواقف التي من المتوقع أن تثير تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.
طلت الفنانة السورية شكران مرتجى في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، كاشفة للمرة الأولى عن تفاصيل شخصية ومهنية حساسة، في واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة وصراحة.
عادت الفنانة السورية نسرين طافش إلى دائرة الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وسط مزاعم بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.
كشف أشرف زكي تفاصيل الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفنان الراحل محمد مرزبان إلى القاهرة، وذلك بعد وفاته متأثراً بإصاباته البالغة جراء حادث سير مروع على طريق مصر – الإسماعيلية.