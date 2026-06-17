الليدي مادونا تكشف أسراراً صادمة: خسرت ثروتها وتعرّضت لمؤامرة

وتتحدث الليدي بصراحة عن أقسى خسارة عاشتها، مؤكدة أن وفاة والدتها كانت الجرح الأكبر في حياتها، كما تستعيد تفاصيل المرحلة التي خسرت خلالها جزءاً كبيراً من ثروتها والتحديات التي واجهتها آنذاك.

كما تتطرق إلى حياتها العاطفية، كاشفة كواليس خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، ومتحدثة عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، معترفة بأنها "أنانية بالحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.

ولم تخلُ الحلقة من التصريحات الجريئة، إذ أبدت آراءها بعدد من نجوم الفن، بينهم ووليد توفيق ومايز البياع، كما تحدثت عن مجموعة من النجمات، مشيدة بكل من مايا و.

وتكشف الليدي مادونا أيضاً عن حادثة خطيرة تؤكد أنها كانت ضحية مؤامرة خلالها، إلى جانب حديثها عن مخاوفها على مستقبل ورؤيتها للواقع الذي يعيشه البلد، في حلقة مليئة بالاعترافات والمواقف التي من المتوقع أن تثير تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.