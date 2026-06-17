شكران مرتجى تبكي على الهواء وترد على أخطر الاتهامات: "بشكر ربي إنه ما عندي أولاد"

وخلال الحلقة، أعلنت شكران ابتعادها عن الحديث في السياسة، معتبرة أن رأيها "لا يقدم ولا يؤخر"، قبل أن تفتح ملفات أزمتها ، وتتحدث عن أسباب إغلاق حساباتها على ، والصديق الذي خذلها في أصعب مراحل الهجوم الذي تعرضت له، مقابل إشادتها بالدعم الذي تلقته من الفنانة كاريس بشار.

وشهدت الحلقة لحظات انفعال مؤثرة، إذ مزّقت شكران أوراقاً على ورفضت عرض فيديو أثار استياءها، كما ردّت للمرة الأولى على الاتهامات والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية، بما فيها المطالبات بسحب جنسيتها والاتهامات التي وُجهت إليها عبر مواقع التواصل، لتقول بتأثر: "بشكر ربي إنه ما عندي أولاد".

وعلى الصعيد الفني، تحدثت شكران عن كواليس مشاركتها في مسلسل "عيلة الملك"، وصعوبة بعض المشاهد التي أدتها، كما استذكرت بداياتها الفنية ومحاولات حصرها في أدوار محددة، متطرقة إلى آرائها والزواج والاعتزال وارتداء الحجاب.

كما حسمت الجدل حول عدد من العلاقات والخلافات الفنية، وتحدثت عن وفائها لزملاء دربها، مستعيدة ذكريات أعمال شكلت محطات بارزة في مسيرتها.

أما الجانب الإنساني فكان الأكثر تأثيراً في الحلقة، حيث لم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن والدتها الراحلة، كما استذكرت سنوات طويلة من الغياب عن قبر والدها في مصر، وحرمانها من لقاء شقيقها لأكثر من ثلاثة عقود.

وشهدت الحلقة مفاجأة خاصة من قلبت الأجواء داخل الاستديو، وسط مشاعر مؤثرة ودموع صادقة، قبل أن تُختتم بلحظات من الفرح والمرح مع ظهور شبيهة شكران وخوضهما تحدياً مميزاً أمام الجمهور.