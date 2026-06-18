بعد بكائه.. أمريكا تمنح والدة حارس الرأس الأخضر تأشيرة استثنائية لحضور المونديال

وجاء القرار بعد الأداء اللافت الذي قدمه الحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاماً، والذي قاد منتخب بلاده إلى تعادل سلبي تاريخي أمام في الجولة الأولى من البطولة، في نتيجة اعتُبرت من أبرز مفاجآت المونديال حتى الآن.وكان فوزينيا قد ظهر متأثراً عقب المباراة، وبكى بسبب عدم تمكن والدته من السفر ومتابعة إنجازه من المدرجات، وقال في تصريحات إعلامية: «أمي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة والتكاليف، وكنت أتمنى أن تكون هنا».وأوضح جيفريز أنه تواصل مباشرة مع الأميركي ماركو روبيو، مطالباً ببذل كل الجهود الممكنة لتسهيل إجراءات سفر والدة اللاعب، مؤكداً إعفاءها من الرسوم وأن الترتيبات جارية لوصولها في الوقت المناسب.وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً على ، حيث كتب جيفريز: «لا ينبغي لأي أم أن تفوّت فرصة رؤية ابنها يصنع التاريخ».