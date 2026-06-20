نهى صالح تفجع بوفاة شقيقها وتنعاه بكلمات مؤثرة

في واقعة مأساوية أعادت إلى الأذهان حادث وفاة الفنان الراحل محمد مرزبان، فقدت الفنانة نهى صالح شقيقها الوحيد ، الذي لقي مصرعه مساء الجمعة إثر حادث سير أثناء قيادته دراجة نارية على غرب .



ووفقًا للمعلومات المتداولة، وقع الحادث أثناء سير برفقة أحد أصدقائه الذي كان يقود دراجة نارية أخرى، حيث حاولا تفادي سيارة ملاكي قطعت الطريق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وقوع الحادث ووفاتهما، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ونعت الفنانة نهى صالح شقيقها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، معبرة عن صدمتها وحزنها الشديد لفقدان شقيقها الوحيد، مؤكدة أنه كان يمثل جزءًا كبيرًا من حياتها، وداعية أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما طالبت نهى صالح بمحاسبة المتسبب في الحادث، مؤكدة أن قائد السيارة الملاكي ارتكب الخطأ الذي أدى إلى وفاة شقيقها. وقالت إن حق شقيقها يجب أن يُسترد عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول عن الواقعة، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو الخاص بالحادث يُظهر تفاصيل ما حدث بشكل واضح.



وشددت الفنانة على تمسكها بحق شقيقها الراحل، معبرة عن ثقتها في أن العدالة ستأخذ مجراها، ومؤكدة أن رحيله ترك ألمًا كبيرًا في قلب أسرته وأبنائه الذين فقدوا عائلهم.