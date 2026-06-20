ميشال أبو سليمان يخرج عن صمته ويوجّه رسالة حادّة الى السياسيين

يطلّ الممثل اللبناني ميشال في حلقة من "سقف عالي" مع الإعلامي حويك، في حوار يتّسم بالصراحة والجرأة، كاشفاً تفاصيل ومحطات شخصية ومهنية يتحدث عنها للمرة الأولى.





ويتناول خلال الحلقة تأثير السياسة على حياته ومسيرته، مستعيداً مشاهد وأحداثاً لا تزال راسخة في ذاكرته، كما يكشف عن تعرّضه للتهديد ويوجّه رسائل مباشرة إلى عدد من السياسيين.



وعلى الصعيد الفني، يتحدث عن شعوره بالتهميش في الدراما، ويقدّم رؤيته لواقع المسرح ، متوقفاً عند تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشهرة وتبدّل المعايير الفنية، معتبراً أنها أسهمت في تراجع حضور جيل كامل من الفنانين.



ولا تخلو الحلقة من المواقف المثيرة للجدل، إذ يتطرق أبو سليمان إلى العلاقات الزوجية والخيانة، ويتحدث بصراحة عن زوجته وطبيعة علاقته بها، كما يرفع السقف في تقييمه للوسط الفني وظاهرة التزلّف التي يلجأ إليها البعض سعياً إلى النجاح.