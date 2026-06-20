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أصالة تحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في جدة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور السعودي
أصالة تحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في جدة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور السعودي
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أصالة تحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في جدة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور السعودي

فن

2026-06-20 | 08:08
أصالة تحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في جدة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور السعودي
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Aljadeed
أصالة تحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في جدة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور السعودي

تحولت ليلة الفنانة السورية أصالة نصري في جدة إلى واحدة من أكثر الحفلات تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أحيت أمسية جماهيرية ضخمة وسط حضور كامل العدد ونفاد جميع التذاكر قبل موعد الحفل، في أجواء طغى عليها الحماس والتفاعل منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية السهرة.

وقبل صعودها إلى المسرح، عبّرت أصالة عن مشاعرها تجاه الجمهور السعودي من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل، أكدت فيها مدى شوقها للقاء جمهور جدة، ووصفت المدينة بـ"جدة العروس"، مشيرة إلى أنها متحمسة لهذه الأمسية أكثر من أي وقت مضى ومتمنية أن تبقى ذكرى جميلة في ذاكرة محبيها.

 

ومع لحظة ظهورها على المسرح، استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق والترحيب، لتفتتح الحفل بأغنية "شكراً" وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين رددوا كلمات الأغنية معها.

وبعدها تنقلت بين مجموعة من أشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها الفنية، مقدمة وصلة غنائية جمعت بين الطرب والإحساس والأغاني التي ارتبطت بذكريات جمهورها على مدى سنوات.

وكعادتها، لم تكتفِ أصالة بالغناء فقط، بل شاركت الجمهور تفاصيل اللحظة بكل عفويتها وروحها المرحة، إذ فاجأت الحاضرين بتعليق طريف قالت فيه: "بصراحة اليوم أول مرة بغني هالموال وما حسّيت حالي مصلطنة فيه"، ما أثار موجة من الضحك والتفاعل بين الجمهور.

كما خطفت أصالة الأنظار بإطلالتها التي حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر المائي الفاتح جمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، وسرعان ما تحولت إطلالتها إلى حديث المتابعين الذين شبّهها كثيرون منهم بـ"سندريلا جدة".

وتداول عدد كبير من الجمهور تعليقات أشادت بجمالها وأناقتها، فيما اعتبر آخرون أن الحفل كان من أجمل حفلات الموسم، مؤكدين أن أصالة نجحت في تقديم ليلة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

واختتمت الفنانة السورية السهرة برقصة عفوية على المسرح وسط تصفيق الجمهور وهتافاته، لتتصدّر اللقطة منصات التواصل الاجتماعي، وتودّع محبيها بلحظة مرحة عكست شخصيتها القريبة من الناس وتركت وراءها أمسية ستبقى طويلاً في ذاكرة جمهور جدة.

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