أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو

كما زادت التكهنات بعد عدم نشر جورجينا أي رسالة علنية بمناسبة عيد ميلاد كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول طبيعة علاقتها الحالية بالعائلة.إلا أن جورجينا خرجت عن صمتها وحسمت الجدل بطريقة غير مباشرة، بعدما شاركت في الاحتفال بعيد ميلاد كريستيانو جونيور وسط أجواء عائلية مميزة، حيث انتشرت مقاطع فيديو من المناسبة أظهرت أفراد العائلة مجتمعين.ووجّهت جورجينا رسالة مؤثرة إلى كريستيانو جونيور قالت فيها: "على الرغم من أن طولك يقارب المترين، ستظل دائماً طفلي الصغير. أمك وأبوك وإخوتك يحبونك".كما ظهرت وهي تبكي متأثرة خلال الاحتفال، في لاقى تفاعلاً واسعاً على ، واعتبره كثيرون دليلاً واضحاً على متانة العلاقة بينها وبين عائلة رونالدو، ما ساهم في إنهاء الشائعات التي تحدثت عن انفصال خلال الأيام الماضية.