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أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو
أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو
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أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو

فن

2026-06-20 | 09:17
أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو
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Aljadeed
أول تعليق لـ جورجينا رودريغيز بعد أنباء انفصالها عن كريستيانو رونالدو

أثار غياب جورجينا رودريغيز عن مدرجات المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026 موجة واسعة من التساؤلات بين المتابعين، الذين ربط بعضهم هذا الغياب بشائعات تحدثت عن انفصالها عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة أنها اعتادت الظهور إلى جانبه في أبرز المحطات الرياضية والشخصية.

كما زادت التكهنات بعد عدم نشر جورجينا أي رسالة علنية بمناسبة عيد ميلاد كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول طبيعة علاقتها الحالية بالعائلة.
إلا أن جورجينا خرجت عن صمتها وحسمت الجدل بطريقة غير مباشرة، بعدما شاركت في الاحتفال بعيد ميلاد كريستيانو جونيور وسط أجواء عائلية مميزة، حيث انتشرت مقاطع فيديو من المناسبة أظهرت أفراد العائلة مجتمعين.
ووجّهت جورجينا رسالة مؤثرة إلى كريستيانو جونيور قالت فيها: "على الرغم من أن طولك يقارب المترين، ستظل دائماً طفلي الصغير. أمك وأبوك وإخوتك يحبونك".
كما ظهرت وهي تبكي متأثرة خلال الاحتفال، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون دليلاً واضحاً على متانة العلاقة بينها وبين عائلة رونالدو، ما ساهم في إنهاء الشائعات التي تحدثت عن انفصال الثنائي خلال الأيام الماضية.
 

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