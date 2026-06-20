تفاعل واسع من النجوم بعد فوز المغرب التاريخي على اسكتلندا

وخطف النجم المغربي إسماعيل صيباري الأضواء بتسجيله هدف المباراة الوحيد بعد نحو 70 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، ليمنح منتخب بلاده فوزاً ثميناً ويحقق أحد أسرع الأهداف في تاريخ البطولة.

ولم يقتصر الاحتفاء بالفوز على الجماهير الرياضية، بل امتد إلى عدد من نجوم الفن العرب الذين عبّروا عن دعمهم وفرحتهم بالإنجاز المغربي. وكانت الفنانة الشامسي من أبرز المتفاعلين، إذ نشرت رسالة عبر منصة "إكس" هنأت فيها المنتخب المغربي وتمنت له مواصلة المشوار نحو النهائي.

كما تفاعل عدد من الفنانين والمشاهير، بينهم بسمة بوسيل و بطمة، مشيدين بالأداء الذي يقدمه المنتخب في المونديال، ومؤكدين فخرهم بما يحققه من نتائج مميزة على الساحة العالمية.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب المغربي مجموعته مؤقتاً برصيد أربع نقاط، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل، ليعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية ومواصلة كتابة التاريخ في 2026.