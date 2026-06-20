نجوم "Friends" يودعون المخرج جيمس بوروز برسائل مؤثرة

وكان الممثل مات لوبلان، الشهير بشخصية "جوي تريبياني"، من أوائل المودعين، إذ نشر مجموعة صور جمعته بالمخرج الراحل عبر حسابه على ، وأرفقها برسالة مؤثرة وصفه فيها بالأيقونة التي ألهمت أجيالاً من الفنانين، مؤكداً أن تأثيره سيبقى حاضراً رغم رحيله.

كما انضم إليه زميلاه ديفيد شويمر و، حيث وصف شويمر بوروز بأنه كان بمثابة "الأب الثاني" لفريق العمل، مشيداً بقدرته على إخراج أفضل ما لدى الممثلين وخلق أجواء عائلية داخل موقع التصوير، فيما استذكرت كودرو تعاونها معه وقدمت له الشكر على دعمه المستمر طوال سنوات عملهما معاً.

ويُعد بوروز واحداً من أبرز صناع التلفزيونية في ، إذ أخرج أكثر من ألف حلقة تلفزيونية على مدار مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود، وحصد خلالها 11 . كما ارتبط اسمه بعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها Cheers وFrasier وWill & Grace، إلى جانب إخراجه 15 حلقة من مسلسل ، ساهمت في ترسيخ نجاحه العالمي.

وكان بوروز قد كشف في مذكراته الصادرة عام 2022 أنه أدرك منذ قراءته الأولى للنص التجريبي لمسلسل Friends أن العمل سيحقق نجاحاً استثنائياً، وهو ما تحقق بالفعل بعدما تحول إلى واحد من أشهر المسلسلات الكوميدية في تاريخ التلفزيون.