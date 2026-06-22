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رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا
رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا
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رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا

فن

2026-06-22 | 03:43
رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا
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Aljadeed
رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا

أطلقت الممثلة السورية رنا ريشة نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض منزلها للسرقة، مطالبةً متابعيها بالمساعدة في التعرف على هوية المشتبه به الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.

ونشرت ريشة عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة دخول الشخص الذي قالت إنه نفّذ عملية السرقة، كاشفةً أن المسروقات شملت هاتف زوجها المخرج محمد عبد العزيز وهاتف ابنها.

وأرفقت الفنانة الفيديو برسالة جاء فيها: "منذ ساعة تعرض منزلنا للسرقة من قبل هذا الشخص الظاهر في الصور والفيديو، وتم سرقة موبايل زوجي المخرج محمد عبد العزيز وموبايل ابني".

كما ناشدت كل من يتعرف على الشخص الظاهر في التسجيلات التواصل معها أو إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، أملاً في الوصول إلى الفاعل واستعادة المسروقات.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، معربين عن تضامنهم معها ومع عائلتها، ومتمنين أن تتمكن الجهات المعنية من توقيف السارق في أقرب وقت.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من مشاركة رنا ريشة صوراً عبر حسابها وثقت من خلالها حضورها إلى جانب زوجها المخرج محمد عبد العزيز في معرضه الفني، حيث علّقت على الصور بالقول: "بقلب الشام القلب بدق فن وحب وجمال".

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