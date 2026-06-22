رنا ريشة تستغيث بعد سرقة منزلها وتوثّق المشتبه به بالكاميرا

ونشرت ريشة عبر حسابها على " " مقطع فيديو يوثق لحظة دخول الشخص الذي قالت إنه نفّذ عملية السرقة، كاشفةً أن المسروقات شملت هاتف زوجها المخرج محمد وهاتف ابنها.

وأرفقت الفنانة الفيديو برسالة جاء فيها: "منذ ساعة تعرض منزلنا للسرقة من قبل هذا الشخص في الصور والفيديو، وتم سرقة موبايل زوجي المخرج محمد عبد وموبايل ابني".

كما ناشدت كل من يتعرف على الشخص الظاهر في التسجيلات التواصل معها أو إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، أملاً في الوصول إلى الفاعل واستعادة المسروقات.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، معربين عن تضامنهم معها ومع عائلتها، ومتمنين أن تتمكن الجهات المعنية من توقيف السارق في أقرب وقت.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من مشاركة رنا ريشة صوراً عبر حسابها وثقت من خلالها حضورها إلى جانب زوجها المخرج محمد عبد العزيز في معرضه الفني، حيث علّقت على الصور بالقول: "بقلب الشام القلب بدق فن وحب وجمال".