زوجة ويجز تهدد باللجوء إلى القضاء بعد تعرضها للإساءة

وقالت العزاوي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في " " إنها لم تسعَ يوماً إلى الشهرة أو الظهور الإعلامي، مشيرة إلى أن ارتباطها بويجز وضعها تحت الأضواء بشكل غير مقصود.

وكشفت أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لكم كبير من التعليقات والرسائل التي وصفتها بالمسيئة وغير الأخلاقية، مؤكدة أن بعض الأشخاص تجاوزوا حدود النقد إلى التعدي على حياتها الشخصية والإساءة إلى أفراد عائلتها.

وأضافت أنها اعتادت تجاهل هذه الممارسات وعدم مشاركة تفاصيلها مع الجمهور، إلا أن تكرارها دفعها إلى كسر صمتها والتعبير عن رفضها لما تتعرض له.

وانتقدت نور العزاوي التدخل المتزايد في حياتها الخاصة، معتبرة أن اهتمام المتابعين يجب أن يقتصر على المحتوى الذي تنشره بنفسها، بعيداً عن الأحكام الشخصية أو الرسائل المسيئة.

وشددت على أنها لن تتسامح بعد مع أي إساءة أو تحرش إلكتروني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتجاوز الحدود أو يسيء إليها أو إلى عائلتها.

وتُعرف نور العزاوي بعملها في مجال التصوير الفوتوغرافي وتنسيق الأزياء، كما أنها تشارك في تنسيق العديد من إطلالات ويجز الفنية، ما جعلها جزءاً من الهوية البصرية التي يقدمها الفنان خلال السنوات .