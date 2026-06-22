زفاف نجل جوليا بطرس وإلياس بو صعب في أجواء عائلية خاصة

وشكّل هذا مناسبة مميزة للعائلتين، لا سيما بعدما كان قد سابقًا بخطوبتهما في أجواء خاصة بعيدًا عن الأضواء، قبل أن تُتوّج علاقتهما بالزواج. وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع مصوّرة من المناسبة عبر ، حيث حظيت بتفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين.