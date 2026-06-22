زفاف نجل جوليا بطرس وإلياس بو صعب في أجواء عائلية خاصة

أكد خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، أن الأسرة تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المعالج لها، بعدما تعززت شكوكها بوجود خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها.
في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.
أُعلن عن وفاة الممثل البريطاني ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في التلفزيون والمسرح البريطاني، ترك خلالها بصمة بارزة في عدد من الأعمال الشهيرة التي حققت نجاحاً واسعاً لدى الجمهور.