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رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية
رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية
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رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

فن

2026-06-22 | 07:14
رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية
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Aljadeed
رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

أُعلن عن وفاة الممثل البريطاني ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في التلفزيون والمسرح البريطاني، ترك خلالها بصمة بارزة في عدد من الأعمال الشهيرة التي حققت نجاحاً واسعاً لدى الجمهور.

ويُعد داكر من أبرز نجوم الدراما البريطانية، واشتهر بشكل خاص من خلال تجسيده شخصية "هاري كروفورد" في المسلسل البريطاني الشهير Boon، حيث شكّل ثنائياً لافتاً مع الممثل الراحل مايكل إلفيك، وحقق العمل نسب مشاهدة كبيرة وصلت إلى ملايين المشاهدين خلال فترة عرضه.

كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، من بينها Coronation Street وOnly Fools and Horses وDoctor Who، إلى جانب ظهوره في عشرات المسلسلات والأفلام التي رسخت مكانته كأحد أبرز الممثلين المساندين في بريطانيا.

وُلد ديفيد داكر، واسمه الكامل كولين ديفيد داكر، في سبتمبر عام 1935 بمدينة بيلستون الإنجليزية، وبدأ مسيرته الفنية بعد دراسته في مدرسة أكسفورد بلايهاوس المسرحية، قبل أن ينتقل للعمل في المسرح والتلفزيون ويحقق حضوراً لافتاً منذ ستينيات القرن الماضي.

وبحسب ما أُعلن، فقد توفي داكر في 30 أبريل 2026، فيما كُشف خبر وفاته للعامة خلال الأيام الماضية، وسط موجة واسعة من رسائل النعي والإشادة بمسيرته الفنية الطويلة، حيث استذكر محبوه وزملاؤه أعماله التي امتدت لأكثر من أربعة عقود

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