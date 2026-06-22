رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

ويُعد داكر من أبرز نجوم الدراما البريطانية، واشتهر بشكل خاص من خلال تجسيده شخصية "هاري كروفورد" في المسلسل البريطاني الشهير Boon، حيث شكّل ثنائياً لافتاً مع الممثل الراحل مايكل إلفيك، وحقق العمل نسب مشاهدة كبيرة وصلت إلى ملايين المشاهدين خلال فترة عرضه.
كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، من بينها Coronation Street وOnly Fools and Horses وDoctor Who، إلى جانب ظهوره في عشرات المسلسلات والأفلام التي رسخت مكانته كأحد أبرز الممثلين المساندين في بريطانيا.
وُلد ديفيد داكر، واسمه الكامل كولين ديفيد داكر، في سبتمبر عام 1935 بمدينة بيلستون الإنجليزية، وبدأ مسيرته الفنية بعد دراسته في مدرسة أكسفورد بلايهاوس المسرحية، قبل أن ينتقل للعمل في المسرح والتلفزيون ويحقق حضوراً لافتاً منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب ما أُعلن، فقد توفي داكر في 30 أبريل 2026، فيما كُشف خبر وفاته للعامة خلال الأيام الماضية، وسط موجة واسعة من رسائل النعي والإشادة بمسيرته الفنية الطويلة، حيث استذكر محبوه وزملاؤه أعماله التي امتدت لأكثر من أربعة عقود