رحيل ديفيد داكر عن عمر ناهز 90 عاماً.. أحد أبرز نجوم الدراما البريطانية

ويُعد داكر من أبرز نجوم الدراما ، واشتهر بشكل خاص من خلال تجسيده شخصية " كروفورد" في المسلسل الشهير Boon، حيث شكّل ثنائياً لافتاً مع الممثل الراحل إلفيك، وحقق العمل نسب مشاهدة كبيرة وصلت إلى ملايين المشاهدين خلال فترة .

كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، من بينها Coronation Street وOnly Fools and Horses وDoctor Who، إلى جانب ظهوره في عشرات المسلسلات والأفلام التي رسخت مكانته كأحد أبرز الممثلين المساندين في .

وُلد ديفيد داكر، واسمه الكامل كولين ديفيد داكر، في سبتمبر عام 1935 بمدينة بيلستون ، وبدأ مسيرته الفنية بعد دراسته في مدرسة أكسفورد بلايهاوس المسرحية، قبل أن ينتقل للعمل في المسرح والتلفزيون ويحقق حضوراً لافتاً منذ ستينيات القرن الماضي.

وبحسب ما أُعلن، فقد توفي داكر في 30 أبريل 2026، فيما كُشف خبر وفاته للعامة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من رسائل النعي والإشادة بمسيرته الفنية الطويلة، حيث استذكر محبوه وزملاؤه أعماله التي امتدت لأكثر من أربعة عقود