حادث خطير تعرضت له نيللي كريم في كواليس مسلسل "بـ 100 وش" استدعى نقلها الى المستشفى

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي ، تحل نيللي ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

تأخذنا نيللي في رحلة بين كواليس حياتها الشخصية والفنية، وتتحدث بجرأة وعفوية عن محطات مرعبة عاشتها؛ من تعرضها لـ السحر وفقدان النطق مفاجئاً، إلى تفاصيل ملاحقة "خطيبها المهووس" واقتـ ـحام معجب لمنزلها مما أجبرها على تغييره لحماية حياتها.

كما تفتح نيللي ملفات الحب والزواج الشائكة؛ بدءاً من زواجها وهي قاصر، ومروراً بتجربتها المريرة مع قانون الأحوال الشخصية الذي حرمها من أولادها لسنتين، وصولاً لردها الحاسم على شائعات ارتباطها بشريف .

فنيّاً، تنتقد هوس عمليات التجميل، وتعترف بكل شجاعة بغلطتها في مسلسل "على قد الحب"، وتكشف كواليس حرمانها من صدارة شارة "سراي عابدين"، وحادثها الخطير في "بـ 100 وش"، كما تحسم الجدل حول لقب "صوت مصر" بين أنغام وشيرين، وتعلن مفاجأة بشأن مشاركة منى زكي في "الفيل الأزرق".

بين دموع الحنين لرحيل والدها بالسرطان، وحادث الحريق المرعب الذي هدد عائلتها، وتحدي اللغة الروسية على ، نيللي كما لم تروها من قبل!