أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي

وأوضح في تصريحات صحافية أن العائلة تلقت شكاوى من أسر أخرى أفادت بتعرض ذويها لمضاعفات مشابهة على يد الطبيب نفسه، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص توفي بعد تعرضه لواقعة مماثلة. وقال: "لن نتنازل عن حق سهام، وسنلجأ إلى القانون بعد التأكد من كافة التفاصيل".
وأضاف أن الأسرة تعمل حالياً على جمع التقارير والفحوص الطبية التي خضعت لها الفنانة الراحلة قبل دخولها غرفة العمليات، كما طلبت دعم نقابة المهن التمثيلية لمساعدتها في الحصول على المستندات اللازمة وكشف حقيقة ما جرى.
وكان خالد جلال قد كشف سابقاً أن شقيقته كانت تعاني من آلام في الظهر قبل تشخيص إصابتها بانسداد في شرايين القدمين، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية انتهت بوفاتها.
وفي سياق متصل، أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرهم شائعات ومعلومات مغلوطة استغلت وفاة سهام جلال، متهمًا إياهم بالإساءة إلى أعضاء النقابة ونشر أخبار كاذبة بهدف تحقيق الشهرة وجذب المشاهدات.