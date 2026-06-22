أسرة سهام جلال تتجه لمقاضاة طبيبها المعالج بعد ظهور مؤشرات على خطأ طبي

وأوضح في تصريحات صحافية أن العائلة تلقت شكاوى من أسر أخرى أفادت بتعرض ذويها لمضاعفات مشابهة على يد الطبيب نفسه، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص توفي بعد تعرضه لواقعة مماثلة. وقال: "لن نتنازل عن حق ، وسنلجأ إلى القانون بعد التأكد من كافة التفاصيل".

وأضاف أن الأسرة تعمل حالياً على جمع التقارير والفحوص الطبية التي خضعت لها الفنانة الراحلة قبل دخولها ، كما طلبت دعم لمساعدتها في الحصول على المستندات اللازمة وكشف حقيقة ما جرى.

وكان قد كشف سابقاً أن شقيقته كانت تعاني من آلام في الظهر قبل تشخيص إصابتها بانسداد في شرايين القدمين، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية انتهت بوفاتها.

وفي سياق متصل، أعلن نقيب المهن التمثيلية اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من أصحاب الحسابات على ، بعد نشرهم شائعات ومعلومات مغلوطة استغلت وفاة سهام جلال، متهمًا إياهم بالإساءة إلى أعضاء النقابة ونشر بهدف تحقيق الشهرة وجذب المشاهدات.