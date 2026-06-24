بعد حكم التعويض.. أسرة حبيبة الشماع تطالب بـ100 مليون جنيه

وأكد المستشار محمد الأمين، محامي الأسرة، أن ذوي حبيبة يعتزمون التقدم باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة برفع قيمة التعويض إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالعائلة إثر الحادثة التي هزت الرأي العام المصري.

وأشار إلى أن لن يقتصر على قيمة التعويض فقط، بل سيتضمن أيضاً إعادة طرح مسؤولية الشركة الأم في أمام ، بعدما لم تُقبل الدعوى المقامة ضدها في المرحلة السابقة من التقاضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر من عام 2024، عندما تحولت رحلة عبر تطبيق في منطقة الشروق إلى مأساة بعدما ألقت حبيبة الشماع بنفسها من السيارة أثناء سيرها، وفق رواية أسرتها، التي أكدت أنها كانت تحاول النجاة من السائق بعد شعورها بالخطر. وبعد أيام من الحادثة، فارقت الشابة الحياة متأثرة بالإصابات البالغة التي تعرضت لها.

وأثارت القضية حينها موجة من الغضب والتفاعل على ، خاصة بعد وجود شكاوى سابقة بحق السائق تتعلق بسلوكيات غير لائقة مع راكبات أخريات، بحسب ما أظهرته التحقيقات.

وخلال مسار المحاكمة، شدد دفاع الأسرة على أن مسؤولية الشركة لا تقتصر على توفير الخدمة فقط، بل تشمل التدقيق في خلفيات السائقين والتأكد من استيفائهم معايير السلامة، معتبرين أن أي تقصير في هذا الجانب يحمّل الشركة جزءاً من المسؤولية القانونية.

ومن المنتظر أن تفتح خطوة الاستئناف فصلاً جديداً في القضية، وسط ترقب لما ستؤول إليه مطالب الأسرة برفع قيمة التعويض وإعادة النظر في مسؤولية الشركة الأم عن الحادثة.