رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين

وشارك قصر كنسينغتون صورة للأمير ويليام برفقة ابنته الأميرة شارلوت، أرفقت برسالة حملت توقيع أميرة ويلز كيت ميدلتون وأبنائها الأمير والأميرة شارلوت والأمير لويس، عبّروا فيها عن محبتهم وتقديرهم له.

وجاء في : "عيد ميلاد وعيد أب سعيد لأفضل أب في "، وهي عبارة لاقت تفاعلاً كبيراً بين متابعي العائلة المالكة الذين أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع أفراد الأسرة.

وفي إطار الاحتفال بعيد الأب، نشرت الحسابات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية رسالة خاصة بهذه المناسبة، أكدت فيها أهمية الروابط العائلية، مع استذكار الآباء الذين غابوا عن أحبائهم. كما أرفقت الرسالة بصورة تاريخية للملك تشارلز الثالث إلى جانب والده الراحل الأمير فيليب خلال فترة خدمته العسكرية في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا الظهور العائلي بعد أيام من مشاركة الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما في احتفالات "تروبينغ ذا كولور"، المناسبة العسكرية السنوية التي تقام احتفالاً بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز الثالث.

وخلال الاحتفال، ظهر الأمير ويليام مرتدياً الزي العسكري الخاص بالحرس الويلزي، فيما لفتت الأميرة شارلوت الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة. أما كيت ميدلتون فاختارت فستاناً أزرق فاتحاً أعاد إلى أذهان الكثيرين إحدى الإطلالات الشهيرة للأميرة ديانا، ما أثار مقارنات بينهما على .

ويحرص وأميرة ويلز بشكل مستمر على مشاركة الجمهور بعض اللحظات العائلية الخاصة، سواء في المناسبات الرسمية أو الاحتفالات الشخصية، وهو ما عزز مكانتهما كواحد من أكثر أفراد العائلة المالكة قرباً من الجمهور داخل بريطانيا وخارجها.