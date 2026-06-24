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رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين
رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين
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رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين

فن

2026-06-24 | 05:57
رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين
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Aljadeed
رسالة خاصة من عائلة ويلز للأمير ويليام تثير اهتمام المتابعين

حظي الأمير ويليام باهتمام واسع خلال الساعات الماضية بعد الرسالة العائلية المؤثرة التي وجهتها إليه زوجته كيت ميدلتون وأطفاله الثلاثة، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الرابع والأربعين ومناسبة عيد الأب.

وشارك قصر كنسينغتون صورة جديدة للأمير ويليام برفقة ابنته الأميرة شارلوت، أرفقت برسالة حملت توقيع أميرة ويلز كيت ميدلتون وأبنائها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، عبّروا فيها عن محبتهم وتقديرهم له.

وجاء في الرسالة: "عيد ميلاد سعيد وعيد أب سعيد لأفضل أب في العالم"، وهي عبارة لاقت تفاعلاً كبيراً بين متابعي العائلة المالكة البريطانية الذين أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع أفراد الأسرة.

وفي إطار الاحتفال بعيد الأب، نشرت الحسابات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية رسالة خاصة بهذه المناسبة، أكدت فيها أهمية الروابط العائلية، مع استذكار الآباء الذين غابوا عن أحبائهم. كما أرفقت الرسالة بصورة تاريخية للملك تشارلز الثالث إلى جانب والده الراحل الأمير فيليب خلال فترة خدمته العسكرية في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا الظهور العائلي بعد أيام من مشاركة الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما في احتفالات "تروبينغ ذا كولور"، المناسبة العسكرية السنوية التي تقام احتفالاً بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز الثالث.

وخلال الاحتفال، ظهر الأمير ويليام مرتدياً الزي العسكري الخاص بالحرس الويلزي، فيما لفتت الأميرة شارلوت الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة. أما كيت ميدلتون فاختارت فستاناً أزرق فاتحاً أعاد إلى أذهان الكثيرين إحدى الإطلالات الشهيرة للأميرة ديانا، ما أثار مقارنات واسعة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص أمير وأميرة ويلز بشكل مستمر على مشاركة الجمهور بعض اللحظات العائلية الخاصة، سواء في المناسبات الرسمية أو الاحتفالات الشخصية، وهو ما عزز مكانتهما كواحد من أكثر أفراد العائلة المالكة قرباً من الجمهور داخل بريطانيا وخارجها.

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