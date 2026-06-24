محمد الاحمد بفيديو رومانسي مع زوجته علا سعيد ويشـ ـعل تفاعل الجمهور

ونشر محمد الأحمد
مقطع فيديو رومانسياً جمعه بزوجته خلال لحظات هادئة عند غروب الشمس
، حيث ظهرا وهما يستمتعان بأجواء مميزة وسط مشاهد طبيعية لافتة، ما لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، إذ أشاد المتابعون بعفوية الثنائي
وانسجامهما، فيما عبّر كثيرون عن إعجابهم باللقطات الرومانسية التي وثّقت جانباً من حياتهما بعيداً عن الأضواء.
وتصدرت التعليقات الداعمة منشورات الفيديو، حيث تمنّى الجمهور للثنائي حياة سعيدة، معتبرين أن ظهورهما المشترك للمرة الأولى بعد إعلان الزواج شكّل مفاجأة جميلة لمحبيهما ومتابعيهما.