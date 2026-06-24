محمد الاحمد بفيديو رومانسي مع زوجته علا سعيد ويشـ ـعل تفاعل الجمهور

ضجت بتفاعل واسع بعد الظهور الأخير للفنان السوري برفقة زوجته علا ، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلانهما المفاجئ للزواج



ونشر مقطع فيديو رومانسياً جمعه بزوجته خلال لحظات هادئة عند غروب ، حيث ظهرا وهما يستمتعان بأجواء مميزة وسط مشاهد طبيعية لافتة، ما لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، إذ أشاد المتابعون بعفوية وانسجامهما، فيما عبّر كثيرون عن إعجابهم باللقطات الرومانسية التي وثّقت جانباً من حياتهما بعيداً عن الأضواء.

وتصدرت التعليقات الداعمة منشورات الفيديو، حيث تمنّى الجمهور للثنائي حياة سعيدة، معتبرين أن ظهورهما المشترك للمرة الأولى بعد إعلان الزواج شكّل مفاجأة جميلة لمحبيهما ومتابعيهما.