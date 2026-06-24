"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً

خطف المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، الأضواء مجددًا بعد ظهوره في مدرجات ملعب غوادالاخارا، لمؤازرة منتخب الكونغو في مواجهته أمام كولومبيا ضمن منافسات 2026، والتي انتهت بخسارة الكونغو بهدف دون رد.



ويُعد "لومومبا" واحدًا من أبرز المشجعين في القارة الإفريقية، بفضل حضوره المتكرر في البطولات الكبرى، ما جعله وجهًا جماهيريًا مألوفًا في المدرجات العالمية ومحل اهتمام والجماهير على حد سواء.



واشتهر ميشيل في ملاعب بقدرته المذهلة على التحول إلى تمثال حي داخل المدرجات، حيث يقف طوال 90 دقيقة كاملة من دون أن يتحرك أو يلتفت، رافعًا يده اليمنى إلى الأعلى دون كلل أو ملل.



كما يرتدي بذلة ونظارات كلاسيكية مستوحاة من ألوان علم بلاده، في تجسيد رمزي للزعيم الراحل باتريس لومومبا، بطل وأول رئيس وزراء للكونغو ، والذي استمد منه لقبه وشخصيته التي اشتهر بها في الملاعب حول .