"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً

ويُعد "لومومبا" واحدًا من أبرز المشجعين في القارة الإفريقية، بفضل حضوره المتكرر في البطولات الكبرى، ما جعله وجهًا جماهيريًا مألوفًا في المدرجات العالمية ومحل اهتمام وسائل الإعلام
والجماهير على حد سواء.
واشتهر ميشيل في ملاعب كرة القدم
بقدرته المذهلة على التحول إلى تمثال حي داخل المدرجات، حيث يقف طوال 90 دقيقة كاملة من دون أن يتحرك أو يلتفت، رافعًا يده اليمنى إلى الأعلى دون كلل أو ملل.
كما يرتدي بذلة ونظارات كلاسيكية مستوحاة من ألوان علم بلاده، في تجسيد رمزي للزعيم الراحل باتريس لومومبا، بطل الاستقلال
وأول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية
، والذي استمد منه لقبه وشخصيته التي اشتهر بها في الملاعب حول العالم
.