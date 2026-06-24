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نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
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نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر

فن

2026-06-24 | 08:01
نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
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Aljadeed
نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

تأخذنا نيللي في رحلة بين كواليس حياتها الشخصية والفنية، وتتحدث بجرأة وعفوية عن محطات مرعبة عاشتها؛ من تعرضها لـ السحر وفقدان النطق مفاجئاً، إلى تفاصيل ملاحقة "خطيبها المهووس" واقتـ ـحام معجب لمنزلها مما أجبرها على تغييره لحماية حياتها.
كما تفتح نيللي ملفات الحب والزواج الشائكة؛ بدءاً من زواجها وهي قاصر، ومروراً بتجربتها المريرة مع قانون الأحوال الشخصية الذي حرمها من أولادها لسنتين، وصولاً لردها الحاسم على شائعات ارتباطها بشريف سلامة.
فنيّاً، تنتقد هوس عمليات التجميل، وتعترف بكل شجاعة بغلطتها في مسلسل "على قد الحب"، وتكشف كواليس حرمانها من صدارة شارة "سراي عابدين"، وحادثها الخطير في "بـ 100 وش"، كما تحسم الجدل حول لقب "صوت مصر" بين أنغام وشيرين، وتعلن مفاجأة بشأن مشاركة منى زكي في "الفيل الأزرق".
بين دموع الحنين لرحيل والدها بالسرطان، وحادث الحريق المرعب الذي هدد عائلتها، وتحدي اللغة الروسية على الهواء، نيللي كريم كما لم تروها من قبل!


 

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