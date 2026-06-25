إليسا تعلق على إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية: التراجع عن الخطأ فضيلة

وكتبت إليسا عبر حسابها على منصة "إكس": "إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية قرار كبير وبحيّي وزيرة التربية عليه ولو كان متأخر. الخطأ فضيلة".

ووجّهت الفنانة رسالة إلى التلاميذ، متمنيةً لهم قضاء عطلة صيفية هادئة، كما خصّت بالدعاء الطلاب الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم ومدارسهم بسبب الظروف ، قائلة: "ولكل التلاميذ، انبسطوا بصيفيتكم، وإنشالله يللي اضطر يترك ومدرستو يرجع عليهم وأمان".

ولاقى منشور إليسا تفاعلاً واسعًا على ، حيث أيّد عدد كبير من المتابعين موقفها، معتبرين أن القرار يراعي الظروف الاستثنائية التي مرّ بها العديد من الطلاب خلال العام الدراسي.