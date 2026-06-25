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ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في &quot;ذا فويس كيدز&quot;
ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"
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ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"

فن

2026-06-25 | 09:15
ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"
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Aljadeed
ليليا الأطرش تدعم ساري الصليبي بعد خسارته في "ذا فويس كيدز"

حرصت الفنانة السورية ليليا الأطرش على توجيه رسالة دعم وتشجيع للموهبة السورية ساري الصليبي، عقب انتهاء رحلته في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس كيدز”، مؤكدة أن خسارة اللقب لا تقلل من قيمة موهبته، وأن مستقبله الفني لا يزال يحمل الكثير من الفرص والنجاحات.

وشاركت ليليا الأطرش عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة جمعتها بساري الصليبي من دبي، وأرفقتها برسالة مؤثرة شددت فيها على أن نتائج المسابقات لا تعكس دائماً حجم الموهبة الحقيقية، معتبرة أن ما قدمه طوال البرنامج كان كفيلاً بترك بصمة لدى الجمهور.
 
وقالت في رسالتها: “أوقات النتائج ما بتكون مرآة حقيقية للموهبة، واليوم يمكن الحظ ما كان معك، لكن هاد ما بيغير الحقيقة يلي كلنا شفناها”، مضيفة: “بالنسبة إلي إنت من أقوى الأصوات، وصوتك عنده إحساس وحضور ما بينتسى”.
وأكدت الأطرش أن مشاركة ساري في البرنامج ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة فنية واعدة، معربة عن ثقتها بأنه سيحقق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة، وأضافت: “فخورة فيك وفخورة برحلتك، ومؤمنة إن هي مجرد بداية، وإن الأيام الجاية رح تثبت لكل الناس إن الموهبة الحقيقية ما بتوقف عند نتيجة”.

وحظي منشورها بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من الفنانين، الذين أشادوا برسالتها الداعمة، معتبرين أن ساري الصليبي استطاع كسب محبة الجمهور وإثبات حضوره الفني رغم عدم تتويجه باللقب.

وكانت لمى قيس قد فازت بلقب الموسم الرابع من “ذا فويس كيدز” بعد حصولها على أعلى نسبة من تصويت الجمهور، فيما حلّ ساري الصليبي ممثلاً لفريق الشامي ضمن المتأهلين إلى الحلقة النهائية، إلى جانب محمد عادل من فريق رامي صبري.

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