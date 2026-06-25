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محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة
محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة
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محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة

فن

2026-06-25 | 11:27
محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة
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Aljadeed
محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الستار على قضية الفنانة جيهان الشماشرجي، بعدما قضت اليوم الخميس ببراءتها وأربعة متهمين آخرين من تهمة السرقة بالإكراه، لتنتهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ومثلت جيهان الشماشرجي أمام هيئة المحكمة بعد تسليمها نفسها تنفيذًا لقرار سابق بضبطها وإحضارها، حيث واجهها رئيس المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسألها: "أنتِ متهمة بالسرقة؟"، لترد بكلمة واحدة: "محصلش"، نافيةً جميع الاتهامات.

ووصلت الفنانة إلى مجمع محاكم عابدين في وقت مبكر من صباح اليوم، وانتظرت داخل سيارتها حتى موعد انعقاد الجلسة، قبل أن تدخل قاعة المحكمة وتجلس بهدوء من دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وتعود القضية إلى إحالة النيابة العامة جيهان الشماشرجي وأربعة آخرين إلى المحاكمة، بعد اتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لإحدى السيدات، مع استخدام القوة والإكراه، وذلك بعدما تعرضت المجني عليها لإصابة خلال محاولتها منعهم من مغادرة المكان.

وخلال المرافعة، أكد دفاع الفنانة أن الواقعة لا تمثل جريمة سرقة بالإكراه، وإنما نشأت نتيجة خلافات مرتبطة بشراكة سابقة بين موكلته والمجني عليها، موضحًا أن جيهان توجهت إلى الشقة لاسترداد متعلقاتها الشخصية، وأن إصابة المجني عليها حدثت بصورة غير مقصودة أثناء تحرك السيارة.

وبعد نظر القضية، انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين، وأصدرت حكمها ببراءتهم جميعًا.

 

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