محكمة جنايات القاهرة تبرئ جيهان الشماشرجي في قضية السرقة

ومثلت جيهان الشماشرجي أمام هيئة المحكمة بعد تسليمها نفسها تنفيذًا لقرار سابق بضبطها وإحضارها، حيث واجهها بالاتهامات المنسوبة إليها، وسألها: "أنتِ متهمة بالسرقة؟"، لترد بكلمة واحدة: "محصلش"، نافيةً جميع الاتهامات.

ووصلت الفنانة إلى مجمع محاكم عابدين في وقت مبكر من ، وانتظرت داخل سيارتها حتى موعد انعقاد الجلسة، قبل أن تدخل وتجلس بهدوء من دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وتعود القضية إلى إحالة جيهان الشماشرجي وأربعة آخرين إلى المحاكمة، بعد اتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لإحدى السيدات، مع استخدام القوة والإكراه، وذلك بعدما تعرضت المجني عليها لإصابة خلال محاولتها منعهم من مغادرة المكان.

وخلال المرافعة، أكد دفاع الفنانة أن الواقعة لا تمثل جريمة سرقة بالإكراه، وإنما نشأت نتيجة خلافات مرتبطة بشراكة سابقة بين موكلته والمجني عليها، موضحًا أن جيهان توجهت إلى الشقة لاسترداد متعلقاتها الشخصية، وأن إصابة المجني عليها حدثت بصورة غير مقصودة أثناء تحرك السيارة.

وبعد نظر القضية، انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين، وأصدرت حكمها ببراءتهم جميعًا.