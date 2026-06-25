من تقليد "النمس" إلى أزمة الضاحية و جورج وسوف .. علي كتوعا يعلنها: "أنا مؤمن وبرفض المشروب"!

تحوّل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 إلى مناسبة احتفالية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الإنجاز، معبرين عن فخرهم بما قدمه “أسود الأطلس” في مواجهة هايتي.