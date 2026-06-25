من تقليد "النمس" إلى أزمة الضاحية و جورج وسوف .. علي كتوعا يعلنها: "أنا مؤمن وبرفض المشروب"!

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الستار على قضية الفنانة جيهان الشماشرجي، بعدما قضت اليوم الخميس ببراءتها وأربعة متهمين آخرين من تهمة السرقة بالإكراه، لتنتهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
أصدرت شركة "وتري" بيانًا رسميًا علّقت فيه على الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، في إطار النزاع القضائي القائم مع الفنانة اللبنانية إليسا بشأن حقوق القناة الرسمية التي تحمل اسمها على منصة "يوتيوب".
تحوّل تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 إلى مناسبة احتفالية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الإنجاز، معبرين عن فخرهم بما قدمه “أسود الأطلس” في مواجهة هايتي.