جيهان الشماشرجي تكسر صمتها بعد حكم البراءة في قضية السرقة

خرجت الفنانة جيهان الشماشرجي عن صمتها للمرة الأولى بعد صدور حكم ببراءتها في قضية السرقة بالإكراه، معبرة عن ارتياحها للحكم الذي أنهى الجدل حول القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

ونشرت الشماشرجي عبر حساباتها على رسالة مقتضبة قالت فيها: “الحمد لله دائمًا وأبدًا”، قبل أن تتوجه بالشكر إلى كل من ساندها خلال الأزمة، مضيفة: “ممتنة من كل قلبي إلى كل حد دعمني بكلمة طيبة أو بدعوة صادقة”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها وزملائها في الوسط الفني مع منشورها، مقدمين لها التهاني بعد صدور حكم البراءة، ومن بينهم محمود ، وعارفة عبد الرسول، وريهام .



وكانت قد قضت ببراءة جيهان الشماشرجي وجميع المتهمين في القضية، لتُسدل الستار على واحدة من أبرز التي ارتبط اسم الفنانة بها، فيما وثقت مقاطع متداولة لحظات تأثرها داخل ، قبل أن تغادر وسط أجواء من الفرح والتهاني.