جيهان الشماشرجي تكسر صمتها بعد حكم البراءة في قضية السرقة

ونشرت الشماشرجي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
رسالة مقتضبة قالت فيها: “الحمد لله دائمًا وأبدًا”، قبل أن تتوجه بالشكر إلى كل من ساندها خلال الأزمة، مضيفة: “ممتنة من كل قلبي إلى كل حد دعمني بكلمة طيبة أو بدعوة صادقة”.
وتفاعل عدد كبير من متابعيها وزملائها في الوسط الفني مع منشورها، مقدمين لها التهاني بعد صدور حكم البراءة، ومن بينهم عمرو
محمود ياسين
، وعارفة عبد الرسول، وريهام عبد الغفور
.
وكانت محكمة جنايات القاهرة
قد قضت ببراءة جيهان الشماشرجي وجميع المتهمين في القضية، لتُسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا
التي ارتبط اسم الفنانة بها، فيما وثقت مقاطع متداولة لحظات تأثرها داخل قاعة المحكمة
، قبل أن تغادر وسط أجواء من الفرح والتهاني.