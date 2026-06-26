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مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها
مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها
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مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها

فن

2026-06-26 | 04:50
مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها
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Aljadeed
مها الصغير تظهر بالحجاب للمرة الأولى في عيد ميلادها

لفتت الإعلامية المصرية مها الصغير الأنظار بظهور جديد ومختلف، بعدما أطلت بالحجاب للمرة الأولى خلال احتفال عائلي بعيد ميلادها، في إطلالة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول متابعون صوراً ومقاطع من المناسبة، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، فيما تمنى كثيرون أن تحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الهدوء والاستقرار في حياتها بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من إعلان انفصالها رسمياً عن الفنان أحمد السقا في مايو/أيار 2025، منهيةً زواجاً استمر 26 عاماً أثمر عن ثلاثة أبناء.

كما كانت مها الصغير قد تصدرت عناوين الأخبار في وقت سابق، إثر أزمة قانونية تتعلق باتهامها بانتهاك حقوق ملكية فنانين تشكيليين أجانب، بعد تداول مزاعم بنسب عدد من أعمالهم الفنية إلى نفسها، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

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