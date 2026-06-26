زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي

وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكمها بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، عقب سلسلة من الجلسات والإجراءات القانونية التي شهدتها المحاكم ، حيث جرى النظر في مختلف الدفوع والمستندات المقدمة من الطرفين وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.وأكد أن حكم يُعد نهائيًا وباتًا ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ما يعني إقفال هذا الملف القضائي بصورة نهائية داخل ، بعد أن حسمت قضائية في البلاد النزاع المعروض أمامها.وأشار البيان إلى أن القضية تندرج ضمن سلسلة من الدعاوى والإجراءات القانونية المتبادلة بين إليسا وزياد برجي في أكثر من دولة، من بينها والإمارات، حيث شهد الملف القضائي تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية.وفي ختام البيان، شدد على احترامه الكامل للقضاء في مختلف الدول، معربًا عن ثقته بنزاهة وعدالة الأحكام القضائية، ومؤكدًا التزامه بجميع الإجراءات القانونية والرسمية.ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من بيان أصدره المكتب القانوني للفنانة إليسا، أعلن فيه تحقيقها انتصارًا قضائيًا في دبي في مواجهة شركة "وتري"، عقب صدور حكم عن محكمة التمييز اعتبرته لصالحها في قضية تتعلق بحقوقها الفنية والرقمية، واصفًا القرار بأنه يشكل محطة مهمة في مسار حماية الحقوق الفكرية والرقمية في العصر الحديث.