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زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي
زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي
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زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي

فن

2026-06-26 | 03:50
زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي
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Aljadeed
زياد برجي يعلن انتهاء معركته القضائية مع اليسا في دبي

أُسدل الستار على أحد فصول النزاع القضائي بين الفنانين اللبنانيين إليسا وزياد برجي في الإمارات، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لبرجي صدور حكم نهائي عن محكمة التمييز في دبي يقضي برد الدعوى المقامة ضده من قبل إليسا، وذلك وفق ما أكده محاميه جان قيقانو.

وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكمها بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، عقب سلسلة من الجلسات والإجراءات القانونية التي شهدتها المحاكم الإماراتية، حيث جرى النظر في مختلف الدفوع والمستندات المقدمة من الطرفين وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.

وأكد المكتب الإعلامي أن حكم محكمة التمييز يُعد نهائيًا وباتًا ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ما يعني إقفال هذا الملف القضائي بصورة نهائية داخل دولة الإمارات، بعد أن حسمت أعلى سلطة قضائية في البلاد النزاع المعروض أمامها.

وأشار البيان إلى أن القضية تندرج ضمن سلسلة من الدعاوى والإجراءات القانونية المتبادلة بين إليسا وزياد برجي في أكثر من دولة، من بينها لبنان والإمارات، حيث شهد الملف القضائي تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية.

وفي ختام البيان، شدد زياد برجي على احترامه الكامل للقضاء في مختلف الدول، معربًا عن ثقته بنزاهة وعدالة الأحكام القضائية، ومؤكدًا التزامه بجميع الإجراءات القانونية والرسمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من بيان أصدره المكتب القانوني للفنانة إليسا، أعلن فيه تحقيقها انتصارًا قضائيًا في دبي في مواجهة شركة "وتري"، عقب صدور حكم عن محكمة التمييز اعتبرته لصالحها في قضية تتعلق بحقوقها الفنية والرقمية، واصفًا القرار بأنه يشكل محطة مهمة في مسار حماية الحقوق الفكرية والرقمية في العصر الحديث.
زياد برجي يرد على دعوى إليسا بحكم حاسم

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