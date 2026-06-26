تطور قضائي جديد يعزز موقف براد بيت في معركته ضد أنجلينا جولي

حقق النجم العالمي براد بيت تقدماً جديداً في معركته القضائية الطويلة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، في تطور قد يعزز موقفه في النزاع المستمر بينهما بشأن ملكية مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال"، الذي لا يزال يشكل الخلاف بعد انفصالهما.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة People، وافقت المحكمة في ولاية كاليفورنيا على طلب تقدم به الفريق القانوني لبراد بيت، يقضي بإلزام عدد من أعضاء مجموعة Stoli بالإدلاء بشهاداتهم، بعدما اعتبر أن لديهم معلومات مهمة تتعلق بعملية بيع أنجلينا جولي حصتها في مصنع "شاتو ميرافال" عام 2021 إلى شركة Tenute del Mondo التابعة للمجموعة.



وبحسب التقرير، حددت المحكمة موعداً أقصاه 30 سبتمبر/أيلول المقبل لاستجواب أليكسي أولينيك، إلى جانب ممثلين عن شركات شاركت في إتمام الصفقة داخل لندن. كما ستنظر المحكمة في 8 يوليو/تموز المقبل بطلب منفصل لإلزام رجل الأعمال يوري شيفلر بالإدلاء بشهادته في القضية.



ونقلت مجلة People عن مصدر مقرب من براد بيت أن القرار يمثل "خطوة نحو كشف الحقيقة"، معتبراً أن الشهادات المرتقبة ستساهم في توضيح ملابسات الصفقة وكيفية إتمامها.



في المقابل، أكد محامي أنجلينا جولي للمجلة أن هذه الإجراءات لا تؤثر في جوهر القضية، مشدداً على أن موكلته تركز على المحاكمة المرتقبة العام المقبل، والتي من المتوقع أن تحسم النزاع بشكل نهائي.



كما نقل التقرير عن مصدر مقرب من جولي أن قرارها بيع حصتها جاء انطلاقاً من قناعتها بأن مجموعة Stoli ستكون شريكاً مناسباً لتطوير أعمال المصنع، معتبراً أن الخلافات الحالية تعود إلى رغبة براد بيت في فرض سيطرته على المشروع، وهو ما أدى إلى تعقيد النزاع القانوني بين الطرفين.