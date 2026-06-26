عايدة رياض تكشف تفاصيل معركتها مع السرطان والطلاق

كشفت الفنانة عايدة عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا"، حيث تحدثت للمرة الأولى عن أصعب التي مرت بها، بدءًا من إصابتها بالسرطان وصولًا إلى تجربتها القاسية بعد الطلاق.

وأوضحت عايدة أنها أُصيبت بسرطان المثانة أثناء تصوير مسلسل "دهشة" عام 2014، مؤكدة أنها أخفت خبر مرضها عن الجميع حتى لا يظن أحد أنها تبحث عن التعاطف، كما رفضت استئصال المثانة رغم نصائح الأطباء، مشيرة إلى أن المرض كان أكثر ما تخشاه في حياتها.



وتطرقت إلى حياتها الخاصة، معربة عن حزنها لعدم تحقيق حلم الأمومة، مؤكدة أنها كانت ستعتزل الفن لو رُزقت بأطفال، لكنها في المقابل شددت على أن العمل منحها القوة والاستقلال بعد الطلاق.



وأكدت أنها غادرت الزوجية بملابسها الشخصية فقط، من دون الحصول على أي حقوق مادية، قبل أن تبدأ حياتها من جديد معتمدة على نفسها بالكامل.



وعلى الصعيد الفني، أوضحت أنها لا تندم على أي عمل شاركت فيه، حتى الأدوار الصغيرة التي قبلتها بسبب ظروفها المادية، كما نفت اعتذارها عن مسلسل "قطر صغنطوط"، مؤكدة أن سبب غيابها كان تضارب مواعيد التصوير.



كما أشادت بالمخرج محمد سامي والفنان محمد ، مؤكدة أنها توقعت نجاح الأخير منذ بداياته، فيما أوضحت أن تصريحاتها السابقة عن كانت مجرد رأي فني في أحد أدوارها، وليس انتقادًا لشخصها أو موهبتها.



واختتمت عايدة حديثها بنفي شائعات وفاتها وزواجها العرفي، مؤكدة أنها لم تعد تعير مثل هذه أي اهتمام.