مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: "لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس"

ويتطرق مشموشي إلى نظرته الحالية للشهرة، مؤكدًا أنها لم تعد أولوية بالنسبة إليه، كما يشرح موقفه من قبول الأدوار الثانوية، ويكشف عن الأعمال التي يعتبرها أخطاء في مسيرته الفنية، معترفًا بأنه اضطر في مراحل معينة إلى اتخاذ قرارات فرضتها ظروف الحياة.
كما يرد على الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن الشعب اللبناني ودعوته الشباب
إلى الهجرة، موضحًا حقيقة ما قصده، ويتحدث عن أسباب رفضه دورًا في هوليوود
، ورؤيته للخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها في التمثيل. وفي ختام الحلقة، يوجه رسالة مؤثرة إلى أولاده، يستعيد فيها مشواره كأب وفنان، ويعبر عن أمنيته بأن يكونوا فخورين به رغم كل ما مرّ به من تحديات.