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مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: &quot;لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس&quot;
مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: "لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس"
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مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: "لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس"

فن

2026-06-26 | 14:00
مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: "لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس"
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Aljadeed
مجدي مشموشي يكشف عن سبب رفضه دورًا في هوليوود ويضيف: "لا أمانع تجسيد دور مثلـ ـي الجـ ـنس"

في حلقة مليئة بالاعترافات والمواجهات، يحلّ الفنان مجدي مشموشي ضيف جوزيف حويك، ليتحدث بصراحة غير مسبوقة عن محطات مفصلية في حياته الشخصية والفنية. يبدأ اللقاء باعتذار مؤثر لعائلته، معترفًا بأنه أخطأ عندما وضع نفسه وعمله قبل أقرب الناس إليه، قبل أن يواجهه جوزيف حويك بأسئلة مباشرة وصادمة حول بعض مواقفه وتصريحاته.

ويتطرق مشموشي إلى نظرته الحالية للشهرة، مؤكدًا أنها لم تعد أولوية بالنسبة إليه، كما يشرح موقفه من قبول الأدوار الثانوية، ويكشف عن الأعمال التي يعتبرها أخطاء في مسيرته الفنية، معترفًا بأنه اضطر في مراحل معينة إلى اتخاذ قرارات فرضتها ظروف الحياة.

كما يرد على الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن الشعب اللبناني ودعوته الشباب إلى الهجرة، موضحًا حقيقة ما قصده، ويتحدث عن أسباب رفضه دورًا في هوليوود، ورؤيته للخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها في التمثيل. وفي ختام الحلقة، يوجه رسالة مؤثرة إلى أولاده، يستعيد فيها مشواره كأب وفنان، ويعبر عن أمنيته بأن يكونوا فخورين به رغم كل ما مرّ به من تحديات.

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