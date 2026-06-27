وفاة النجم التركي قادر إنانير عن 77 عاماً بعد صراع مع المرض

وكان إنانير قد نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل أن يُدخل إلى قسم العناية المركزة
، حيث كشفت التقارير الطبية أنه كان يعاني من التهاب رئوي حاد “ذات الرئة”، إلى جانب مشكلات صحية أخرى، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل سريع
.
ومع تفاقم وضعه الصحي، اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه للتنبيب ووضعه على جهاز دعم التنفس، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات الطبية باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته.
وكانت رفيقة دربه، الفنانة جوليدة قورال، قد كشفت في وقت سابق أن الأطباء اكتشفوا ورماً خفياً في رئته كان مختبئاً خلف الالتهاب الرئوي، مؤكدة أن حالته كانت بالغة الخطورة منذ دخوله المستشفى.
وأثار خبر وفاته موجة واسعة
من الحزن، حيث سارع عدد من نجوم تركيا
إلى نعيه، وكان الفنان والموسيقي أورهان غنجباي من أوائل المعزين، مستذكراً مسيرته الطويلة وإسهاماته في الفن التركي
.
ويُعد قادر
إنانير من أبرز رموز السينما التركية
، إذ قدم على مدار عقود عشرات الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً، واشتهر بأدواره المؤثرة التي رسخت مكانته بين كبار نجوم الشاشة، تاركاً وراءه إرثاً فنياً سيبقى حاضراً في ذاكرة الجمهور.