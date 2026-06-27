زواج أحمد السعدني من ميرنا الهلباوي وصور من حفل الزفاف تتصدر

فاجأ الفنان المصري جمهوره بإعلان زواجه من الكاتبة والإعلامية ، بعدما نشر أول صورة تجمعهما من حفل الزفاف عبر حسابه على “إنستغرام”، مرفقًا إياها بتعليق مقتضب كتب فيه: “We got married”.



وظهر بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة “توكسيدو” بيضاء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء ونظارة شمسية، فيما تألقت بفستان زفاف أبيض بتصميم كورسيه أنيق، مع عقد ناعم وتسريحة شعر بسيطة.

كما تداولت الصور الأولى للعروسين من الحفل، والتي أظهرت أجواء هادئة وأنيقة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بالتهنئة والتبريكات.



وحصدت الصورة التي نشرها السعدني عشرات آلاف الإعجابات خلال وقت قصير، بينما عبّر عدد من المتابعين عن سعادتهم بالخبر، في حين ظنّ آخرون للوهلة الأولى أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب عنصر المفاجأة.



ومن بين أوائل المهنئين، نشرت الفنانة صورة جمعتها بالعروسين من حفل الزفاف، ووجهت لهما رسالة تهنئة، متمنية لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.