زواج أحمد السعدني من ميرنا الهلباوي وصور من حفل الزفاف تتصدر

وظهر أحمد السعدني
بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة “توكسيدو” بيضاء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء ونظارة شمسية، فيما تألقت ميرنا الهلباوي
بفستان زفاف أبيض بتصميم كورسيه أنيق، مع عقد ماسي
ناعم وتسريحة شعر بسيطة.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي
الصور الأولى للعروسين من الحفل، والتي أظهرت أجواء هادئة وأنيقة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بالتهنئة والتبريكات.
وحصدت الصورة التي نشرها السعدني عشرات آلاف الإعجابات خلال وقت قصير، بينما عبّر عدد من المتابعين عن سعادتهم بالخبر، في حين ظنّ آخرون للوهلة الأولى أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب عنصر المفاجأة.
ومن بين أوائل المهنئين، نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور
صورة جمعتها بالعروسين من حفل الزفاف، ووجهت لهما رسالة تهنئة، متمنية لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.