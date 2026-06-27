سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية

حسم السوري الشهير، المؤثرة وزوجها اليوتيوبر غيث مروان، الجدل حول جنس مولودهما الأول، بعدما شاركا متابعيهما مقطع فيديو مميزًا كشفا من خلاله عن الخبر بطريقة مبتكرة، حصدت تفاعلًا واسعًا عبر .



واختار الابتعاد عن الأساليب التقليدية في حفلات جنس المولود، إذ ظهرا في فيديو بدأ بكتابة جنس الجنين على ورقة، ثم حوّلاها إلى طائرة ورقية انطلقت في السماء، قبل أن تتبعها الكاميرا في مشاهد حملت طابعًا رومانسيًا ومؤثرًا.



وفي ختام الفيديو، سقطت الطائرة الورقية على ، ليقوم غيث وسارة بفتحها أمام الكاميرا، لتظهر عبارة “IT’S A BOY”، معلنين رسميًا أنهما ينتظران مولودًا ذكرًا، وسط لحظات مليئة بالفرح.



وحظي الفيديو بتفاعل كبير من الجمهور، حيث انهالت آلاف التعليقات المهنئة للثنائي، متمنين لهما السلامة والذرية الصالحة، فيما أشاد كثيرون بالفكرة الإبداعية التي اختاراها لإعلان جنس مولودهما.



وكانت قد أعلنت حملها رسميًا في أبريل/نيسان الماضي إلى جانب زوجها غيث مروان، بعد أشهر من الشائعات التي لاحقتهما، ليواصلا مشاركة متابعيهما تفاصيل هذه المرحلة، بإعلان جنس مولودهما الأول الذي ينتظرانه بفارغ الصبر.

