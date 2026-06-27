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سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية
سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية
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سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية

فن

2026-06-27 | 04:16
سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية
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Aljadeed
سارة الورع وغيث مروان يكشفان جنس مولودهما الأول بطريقة غير تقليدية

حسم الثنائي السوري الشهير، المؤثرة سارة الورع وزوجها اليوتيوبر غيث مروان، الجدل حول جنس مولودهما الأول، بعدما شاركا متابعيهما مقطع فيديو مميزًا كشفا من خلاله عن الخبر بطريقة مبتكرة، حصدت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار الثنائي الابتعاد عن الأساليب التقليدية في حفلات الكشف عن جنس المولود، إذ ظهرا في فيديو بدأ بكتابة جنس الجنين على ورقة، ثم حوّلاها إلى طائرة ورقية انطلقت في السماء، قبل أن تتبعها الكاميرا في مشاهد حملت طابعًا رومانسيًا ومؤثرًا.

وفي ختام الفيديو، سقطت الطائرة الورقية على شاطئ البحر، ليقوم غيث وسارة بفتحها أمام الكاميرا، لتظهر عبارة “IT’S A BOY”، معلنين رسميًا أنهما ينتظران مولودًا ذكرًا، وسط لحظات مليئة بالفرح.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من الجمهور، حيث انهالت آلاف التعليقات المهنئة للثنائي، متمنين لهما السلامة والذرية الصالحة، فيما أشاد كثيرون بالفكرة الإبداعية التي اختاراها لإعلان جنس مولودهما.

وكانت سارة الورع قد أعلنت حملها رسميًا في أبريل/نيسان الماضي إلى جانب زوجها غيث مروان، بعد أشهر من الشائعات التي لاحقتهما، ليواصلا اليوم مشاركة متابعيهما تفاصيل هذه المرحلة، بإعلان جنس مولودهما الأول الذي ينتظرانه بفارغ الصبر.

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