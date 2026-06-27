نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا

وظهرت خلال الحفل وهي تشارك أفراد عائلتها فرحتهم، كما أطلت إلى جانب الفنان اللبناني ناجي الأسطا، الذي أحيا جانبًا من السهرة وقدّم عددًا من أغنياته المعروفة، من بينها "يلعن البعد" و"كل الناس بتكبر"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأثارت إطلالة كرم اهتمام المتابعين، حيث أشاد كثيرون بأناقتها وحضورها اللافت، معتبرين أن ظهورها الأخير جاء ليخطف الأضواء ويضع حدًا للتكهنات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول ملامحها وإمكانية خضوعها لإجراءات تجميلية، وهي لم تعلّق عليها الفنانة بشكل رسمي.

كما لفتت نجوى المعنوية الأنظار، إذ بدت في غاية السعادة والراحة، وتفاعلت بعفوية مع أجواء الزفاف، ما دفع جمهورها إلى تداول مقاطع وصور من المناسبة، مع تعليقات ركزت على حضورها القوي وعودتها بإطلالة مميزة.

ويأتي زفاف طوني كرم بعد نحو عام على لحظة رومانسية شهيرة، حين فاجأ حبيبته بطلب الزواج منها على المسرح خلال حفل الفنان في مهرجانات في تموز/يوليو 2025، وسط تفاعل كبير من الجمهور، خصوصًا مع مشاركة ملحم زين في تلك اللحظة بأداء أغنية "كوكبي".