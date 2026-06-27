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نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا
نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا
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نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا

فن

2026-06-27 | 05:03
نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا
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Aljadeed
نجوى كرم تخطف الأنظار في زفاف ابن شقيقها.. وظهور لافت إلى جانب ناجي الأسطا

خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل زفاف ابن شقيقها جورج طوني كرم، وسط أجواء عائلية مميزة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نجوى كرم خلال الحفل وهي تشارك أفراد عائلتها فرحتهم، كما أطلت إلى جانب الفنان اللبناني ناجي الأسطا، الذي أحيا جانبًا من السهرة وقدّم عددًا من أغنياته المعروفة، من بينها "يلعن البعد" و"كل الناس بتكبر"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأثارت إطلالة نجوى كرم اهتمام المتابعين، حيث أشاد كثيرون بأناقتها وحضورها اللافت، معتبرين أن ظهورها الأخير جاء ليخطف الأضواء ويضع حدًا للتكهنات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول ملامحها وإمكانية خضوعها لإجراءات تجميلية، وهي أمور لم تعلّق عليها الفنانة بشكل رسمي.

كما لفتت حالة نجوى المعنوية الأنظار، إذ بدت في غاية السعادة والراحة، وتفاعلت بعفوية مع أجواء الزفاف، ما دفع جمهورها إلى تداول مقاطع وصور من المناسبة، مع تعليقات ركزت على حضورها القوي وعودتها بإطلالة مميزة.

ويأتي زفاف جورج طوني كرم بعد نحو عام على لحظة رومانسية شهيرة، حين فاجأ حبيبته بطلب الزواج منها على المسرح خلال حفل الفنان ملحم زين في مهرجانات زحلة في تموز/يوليو 2025، وسط تفاعل كبير من الجمهور، خصوصًا مع مشاركة ملحم زين في تلك اللحظة بأداء أغنية "كوكبي".

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