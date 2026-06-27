بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي

وتُعد ميرنا الهلباوي من الوجوه المعروفة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى في مصر، إذ بدأت مشوارها في عالم الصحافة عام 2011، قبل أن تنتقل إلى تقديم البرامج والإنتاج الصوتي، لتنجح في بناء قاعدة جماهيرية عبر منصات التواصل.

كما خاضت تجربة الكتابة، وأصدرت كتابين هما "كونداليني" و"مر مثل القهوة.. حلو مثل الشوكولاتة"، اللذان حققا انتشارًا بين فئة ، بفضل تناولهما موضوعات اجتماعية وإنسانية بلغة بسيطة وقريبة من القراء.

ولم يقتصر نشاطها على الإعلام، إذ أسست مبادرة Connecting Humanity، وهي مبادرة إنسانية هدفت إلى مساعدة سكان الاتصال بالإنترنت، عبر توفير شرائح اتصال إلكترونية (eSIM) يتبرع بها مستخدمون من مختلف أنحاء ، وهو ما منحها حضورًا لافتًا خارج المجال الإعلامي.

ويُشكل هذا الزواج بداية مرحلة في حياة السعدني، بعد سنوات من وفاة زوجته السابقة أمل سليمان عام 2019 إثر أزمة قلبية، وهي الحادثة التي تركت أثرًا كبيرًا في حياته، قبل أن يعلن ارتباطه بميرنا الهلباوي، فاتحًا صفحة جديدة على الصعيد الشخصي.