الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي
بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي
A-
A+

بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي

فن

2026-06-27 | 06:25
بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي

أعاد الفنان المصري أحمد السعدني اسمه إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن زواجه من الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، في خطوة فاجأت جمهوره وأثارت فضول المتابعين للتعرف إلى زوجته الجديدة ومسيرتها المهنية.

وتُعد ميرنا الهلباوي من الوجوه المعروفة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى في مصر، إذ بدأت مشوارها في عالم الصحافة عام 2011، قبل أن تنتقل إلى تقديم البرامج والإنتاج الصوتي، لتنجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة عبر منصات التواصل.

كما خاضت تجربة الكتابة، وأصدرت كتابين هما "كونداليني" و"مر مثل القهوة.. حلو مثل الشوكولاتة"، اللذان حققا انتشارًا بين فئة الشباب، بفضل تناولهما موضوعات اجتماعية وإنسانية بلغة بسيطة وقريبة من القراء.

ولم يقتصر نشاطها على الإعلام، إذ أسست مبادرة Connecting Humanity، وهي مبادرة إنسانية هدفت إلى مساعدة سكان قطاع غزة على استعادة الاتصال بالإنترنت، عبر توفير شرائح اتصال إلكترونية (eSIM) يتبرع بها مستخدمون من مختلف أنحاء العالم، وهو ما منحها حضورًا لافتًا خارج المجال الإعلامي.

ويُشكل هذا الزواج بداية مرحلة جديدة في حياة أحمد السعدني، بعد سنوات من وفاة زوجته السابقة أمل سليمان عام 2019 إثر أزمة قلبية، وهي الحادثة التي تركت أثرًا كبيرًا في حياته، قبل أن يعلن اليوم ارتباطه بميرنا الهلباوي، فاتحًا صفحة جديدة على الصعيد الشخصي.

اقرأ ايضا في فن

علاقة عاطفية تجمع لميس الحديدي و إعلامي شهير ؟ ما تم كشفه صادم
06:39

علاقة عاطفية تجمع لميس الحديدي و إعلامي شهير ؟ ما تم كشفه صادم

حلّت الإعلامية لميس الحديدي ضيفةً على بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدّمه الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في حلقة شهدت العديد من المواقف الطريفة والاعترافات الشخصية.

06:39

علاقة عاطفية تجمع لميس الحديدي و إعلامي شهير ؟ ما تم كشفه صادم

حلّت الإعلامية لميس الحديدي ضيفةً على بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدّمه الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في حلقة شهدت العديد من المواقف الطريفة والاعترافات الشخصية.

صباح الجزائري تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها
06:35

صباح الجزائري تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها

فاجأت الممثلة السورية صباح الجزائري جمهورها بأحدث ظهور لها، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق إطلالتها الجديدة من داخل أحد صالونات التجميل، حيث بدت بلوك مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور.

06:35

صباح الجزائري تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها

فاجأت الممثلة السورية صباح الجزائري جمهورها بأحدث ظهور لها، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق إطلالتها الجديدة من داخل أحد صالونات التجميل، حيث بدت بلوك مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور.

هل يخرج فضل شاكر من السجن قريبًا؟ جلسة حاسمة نهاية الشهر
06:35

هل يخرج فضل شاكر من السجن قريبًا؟ جلسة حاسمة نهاية الشهر

تتجه الأنظار إلى المحكمة العسكرية في لبنان، مع اقتراب موعد الجلسة المرتقبة للفنان فضل شاكر، المقررة في 30 يونيو/حزيران، والتي قد تشكل محطة مفصلية في واحدة من أبرز القضايا القضائية المرتبطة باسمه منذ أحداث عبرا عام 2013.

06:35

هل يخرج فضل شاكر من السجن قريبًا؟ جلسة حاسمة نهاية الشهر

تتجه الأنظار إلى المحكمة العسكرية في لبنان، مع اقتراب موعد الجلسة المرتقبة للفنان فضل شاكر، المقررة في 30 يونيو/حزيران، والتي قد تشكل محطة مفصلية في واحدة من أبرز القضايا القضائية المرتبطة باسمه منذ أحداث عبرا عام 2013.

اخترنا لك
علاقة عاطفية تجمع لميس الحديدي و إعلامي شهير ؟ ما تم كشفه صادم
06:39
صباح الجزائري تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها
06:35
هل يخرج فضل شاكر من السجن قريبًا؟ جلسة حاسمة نهاية الشهر
06:35
هادي أسود في المستشفى بعد حادث مروّع.. وإلغاء حفلاته حتى إشعار آخر
06:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026