بعد زواجها من أحمد السعدني .. معلومات قد لا تعرفها عن ميرنا الهلباوي

وتُعد ميرنا الهلباوي من الوجوه المعروفة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى في مصر، إذ بدأت مشوارها في عالم الصحافة عام 2011، قبل أن تنتقل إلى تقديم البرامج والإنتاج الصوتي، لتنجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة عبر منصات التواصل.
كما خاضت تجربة الكتابة، وأصدرت كتابين هما "كونداليني" و"مر مثل القهوة.. حلو مثل الشوكولاتة"، اللذان حققا انتشارًا بين فئة الشباب، بفضل تناولهما موضوعات اجتماعية وإنسانية بلغة بسيطة وقريبة من القراء.
ولم يقتصر نشاطها على الإعلام، إذ أسست مبادرة Connecting Humanity، وهي مبادرة إنسانية هدفت إلى مساعدة سكان قطاع غزة على استعادة الاتصال بالإنترنت، عبر توفير شرائح اتصال إلكترونية (eSIM) يتبرع بها مستخدمون من مختلف أنحاء العالم، وهو ما منحها حضورًا لافتًا خارج المجال الإعلامي.
ويُشكل هذا الزواج بداية مرحلة جديدة في حياة أحمد السعدني، بعد سنوات من وفاة زوجته السابقة أمل سليمان عام 2019 إثر أزمة قلبية، وهي الحادثة التي تركت أثرًا كبيرًا في حياته، قبل أن يعلن اليوم ارتباطه بميرنا الهلباوي، فاتحًا صفحة جديدة على الصعيد الشخصي.